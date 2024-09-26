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"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 26.09.2024
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10:11 26.09.2024 (обновлено: 10:13 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/avito-1974764369.html
"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса
"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 26.09.2024
"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса
"Авито" объявило о пилотном этапе запуска отдельного бесплатного сервиса для бизнеса, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:11
2024-09-26T10:13
россия
авито
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Авито" объявило о пилотном этапе запуска отдельного бесплатного сервиса для бизнеса, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, сообщает компания. На данном этапе пространство работает в тестовом формате и доступно части пользователей в приложении "Авито". Полный функционал будет доступен пользователям в следующем году. “Avito Бизнес 360” представляет собой специализированное комплексное пространство с фокусом на малый и средний бизнес. “ &lt;…&gt; Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более четырех миллионов активных пользователей "Авито" — представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее "Авито" как платформу для решения бизнес-задач”, — отметил директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, авито
Россия, Авито

"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип в офисе компании Avito в Москве
Логотип в офисе компании Avito в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип в офисе компании Avito в Москве
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Авито" объявило о пилотном этапе запуска отдельного бесплатного сервиса для бизнеса, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, сообщает компания.
На данном этапе пространство работает в тестовом формате и доступно части пользователей в приложении "Авито". Полный функционал будет доступен пользователям в следующем году.
“Avito Бизнес 360” представляет собой специализированное комплексное пространство с фокусом на малый и средний бизнес.
“ <…> Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более четырех миллионов активных пользователей "Авито" — представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее "Авито" как платформу для решения бизнес-задач”, — отметил директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.
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