https://ria.ru/20240926/avito-1974764369.html
"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса
"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 26.09.2024
"Авито" создаст бесплатное спецпространство для малого и среднего бизнеса
"Авито" объявило о пилотном этапе запуска отдельного бесплатного сервиса для бизнеса, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:11
2024-09-26T10:11
2024-09-26T10:13
россия
авито
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Авито" объявило о пилотном этапе запуска отдельного бесплатного сервиса для бизнеса, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, сообщает компания. На данном этапе пространство работает в тестовом формате и доступно части пользователей в приложении "Авито". Полный функционал будет доступен пользователям в следующем году. “Avito Бизнес 360” представляет собой специализированное комплексное пространство с фокусом на малый и средний бизнес. “ <…> Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более четырех миллионов активных пользователей "Авито" — представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее "Авито" как платформу для решения бизнес-задач”, — отметил директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240822/avito-1967840725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авито
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Авито" объявило о пилотном этапе запуска отдельного бесплатного сервиса для бизнеса, где будет располагаться специализированный ассортимент товаров и услуг, а также новые бизнес-ориентированные сервисы, сообщает компания.
На данном этапе пространство работает в тестовом формате и доступно части пользователей в приложении "Авито". Полный функционал будет доступен пользователям в следующем году.
“Avito Бизнес 360” представляет собой специализированное комплексное пространство с фокусом на малый и средний бизнес.
“ <…> Мы ожидаем, что новый функционал оценят как более четырех миллионов активных пользователей "Авито
" — представителей малого и среднего бизнеса, так и миллионы тех, кто не рассматривал ранее "Авито" как платформу для решения бизнес-задач”, — отметил директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Илья Дудковский, слова которого приводятся в сообщении.