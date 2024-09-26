https://ria.ru/20240926/at-1974942677.html

"Не стоило доводить". В США раскрыли, что задумал Зеленский против России

"Не стоило доводить". В США раскрыли, что задумал Зеленский против России - РИА Новости, 26.09.2024

"Не стоило доводить". В США раскрыли, что задумал Зеленский против России

"План победы" Владимира Зеленского грозит масштабной войной в Европе с прямым участием США, предупредил американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:03

2024-09-26T20:03

2024-09-26T20:03

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского грозит масштабной войной в Европе с прямым участием США, предупредил американский офицер в отставке и сотрудник Пентагона Роберт Магиннис в статье для American Thinker."Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией. Однако если он будет принят, он грозит масштабной войной в Европе — причем потенциально с участием США", — предупредил Магиннис.Бывший военный опасается, что в случае принятия этого документа нынешним американским правительством украинский конфликт может распространиться и на другие страны, а также и вовсе стать ядерным."Ясно одно: в роли традиционного октябрьского сюрприза в преддверии президентских выборов в Америке на сей раз может выступить эскалация российско-украинского конфликта, до которого в принципе не стоило доводить. Однако из-за должностных преступлений Байдена и Харрис мы оказались в очень серьезной ситуации", — резюмировал автор.В среду представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима о "принуждении России к миру" фатальной ошибкой, отметив, что это заблуждение неизбежно будет иметь для него последствия.Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН Зеленский раскритиковал желающих говорить с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. В своем выступлении Зеленский снова высказался за использование в этом вопросе его "формулы мира". Он также призвал "подготовить второй саммит мира" на Украине, но не уточнил, что на нем будет обсуждаться. Зеленский также пригласил КНР, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других принять участие в процессе решения конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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