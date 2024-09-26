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Ульяновского замглавы агентства по регулированию цен и тарифов арестовали - РИА Новости, 26.09.2024
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17:40 26.09.2024 (обновлено: 17:49 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/arest-1974916199.html
Ульяновского замглавы агентства по регулированию цен и тарифов арестовали
Ульяновского замглавы агентства по регулированию цен и тарифов арестовали - РИА Новости, 26.09.2024
Ульяновского замглавы агентства по регулированию цен и тарифов арестовали
Заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области задержан на рабочем месте по делу о хищении 580 миллионов рублей у ПАО... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:40
2024-09-26T17:49
россия
ульяновская область
происшествия
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области задержан на рабочем месте по делу о хищении 580 миллионов рублей у ПАО "Россети Волга", по решению суда чиновник заключён под стражу, сообщили в региональном главке МВД."Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Ульяновской области был задержан заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. Должностное лицо было задержано на рабочем месте в рамках расследования СЧ СУ регионального УМВД уголовного дела по факту хищения обманным путем 580 миллионов рублей у ПАО "Россети Волга" - "Ульяновский распределительные сети"... По ходатайству следователя фигуранту Железнодорожным городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали журналистам в пресс-службе главка.В ведомстве отметили, что дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД и управления ФСБ России по региону.
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россия, ульяновская область, происшествия
Россия, Ульяновская область, Происшествия
Ульяновского замглавы агентства по регулированию цен и тарифов арестовали

Замглавы агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области арестован

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области задержан на рабочем месте по делу о хищении 580 миллионов рублей у ПАО "Россети Волга", по решению суда чиновник заключён под стражу, сообщили в региональном главке МВД.
"Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Ульяновской области был задержан заместитель руководителя агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области. Должностное лицо было задержано на рабочем месте в рамках расследования СЧ СУ регионального УМВД уголовного дела по факту хищения обманным путем 580 миллионов рублей у ПАО "Россети Волга" - "Ульяновский распределительные сети"... По ходатайству следователя фигуранту Железнодорожным городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве отметили, что дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД и управления ФСБ России по региону.
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