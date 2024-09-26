https://ria.ru/20240926/arest-1974889272.html

В Крыму арестовали экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока"

В Крыму арестовали экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" - РИА Новости, 26.09.2024

В Крыму арестовали экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока"

Джанкойский районный суд в Крыму арестовал на два месяца бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:10

2024-09-26T16:10

2024-09-26T16:10

происшествия

россия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

военторг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Джанкойский районный суд в Крыму арестовал на два месяца бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Накануне ГВСУ СК России сообщило, что Саидову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), он арестован – но не уточнялось, каким судом и в каком регионе. "Джанкойский районный суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения обвиняемому сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе. По данным следствия, в период с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года Саидов с использованием своего служебного положения похитил продукты на несколько миллионов рублей и реализовал их через торговые точки Хабаровского края – контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих в этом регионе был заключен между Минобороны России и АО "Военторг".

https://ria.ru/20240926/popov-1974762460.html

https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), военторг