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Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 26.09.2024
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15:37 26.09.2024 (обновлено: 15:44 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/arest-1974879572.html
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 26.09.2024
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина
Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:37
2024-09-26T15:44
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Должность фигуранта дела в суде не уточнили, но, по данным СМИ, это бывший депутат от "Новых людей". Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
https://ria.ru/20240925/voentorg-1974690987.html
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происшествия, москва, россия, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина

СК просит арестовать экс-депутата от "Новых людей" Шилкина по делу о растрате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" обвинили в растрате
25 сентября, 18:49
По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Должность фигуранта дела в суде не уточнили, но, по данным СМИ, это бывший депутат от "Новых людей".
Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
Дмитрий Савельев в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
СМИ рассказали о новых подробностях дела арестованного сенатора Савельева
16 августа, 10:44
 
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