https://ria.ru/20240926/arest-1974879572.html
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 26.09.2024
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина
Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:37
2024-09-26T15:37
2024-09-26T15:44
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Должность фигуранта дела в суде не уточнили, но, по данным СМИ, это бывший депутат от "Новых людей". Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина
СК просит арестовать экс-депутата от "Новых людей" Шилкина по делу о растрате