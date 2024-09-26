https://ria.ru/20240926/arest-1974879572.html

Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина

Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 26.09.2024

Следствие попросило арестовать экс-депутата Шилкина

Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:37

2024-09-26T15:37

2024-09-26T15:44

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать, предположительно, бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате. "В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Должность фигуранта дела в суде не уточнили, но, по данным СМИ, это бывший депутат от "Новых людей". Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".

https://ria.ru/20240925/voentorg-1974690987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, госдума рф