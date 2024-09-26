https://ria.ru/20240926/analiz-1974744574.html

Анализ продуктов после отравления красноярской семьи предоставят в четверг

Анализ продуктов после отравления красноярской семьи предоставят в четверг - РИА Новости, 26.09.2024

Анализ продуктов после отравления красноярской семьи предоставят в четверг

Роспотребнадзор Красноярского края обещает в четверг дать окончательные результаты исследования продуктов после отравления семьи, в которой погибли четверо... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T07:01

2024-09-26T07:01

2024-09-26T07:01

красноярский край

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 26 сен – РИА Новости. Роспотребнадзор Красноярского края обещает в четверг дать окончательные результаты исследования продуктов после отравления семьи, в которой погибли четверо детей, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "От Роспотребнадзора мы ждем заключение по продуктам, изъятым в магазине и дома, по смывам тарелок, по воде. Сегодня они обещают окончательно дать результаты по продуктам, то есть по наличию или отсутствию в них опасных веществ для организма детей", - сказал собеседник агентства. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. В воскресенье в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. В среду выяснилось, что в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в магазине, а также продуктах, отобранных в доме: бульоне, приправе, кетчупе, зельце, курице с картофелем, тушеной рыбе, домашнем яйце превышения нормируемых значений опасных веществ не выявлено. Как уточнили РИА Новости в СК, эксперты искали в продуктах превышения показаний по кадмию, мышьяку, свинцу и ртути. Это основные опасные вещества, которые могут повлечь за собой смерть. В СК отмечают, что следователи продолжают рассматривать основные версии отравления членов семьи – употребление продуктов с токсичным веществом, которое пока не выявили, и отравление парами инсектицидного аэрозоля.

https://ria.ru/20240924/otravlenie-1974396272.html

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974207044.html

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красноярский край, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), отравление семьи в красноярском крае