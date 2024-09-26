https://ria.ru/20240926/amerika-1974637249.html

Охота за китайскими ведьмами уже плохо кончилась для Америки

Охота за китайскими ведьмами уже плохо кончилась для Америки - РИА Новости, 26.09.2024

Охота за китайскими ведьмами уже плохо кончилась для Америки

"Китайская неделя", которая началась в конгрессе США с полмесяца назад, никак не может завершиться. Но результат уже дала — в виде бурной дискуссии в самой... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:00

2024-09-26T08:06

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"Китайская неделя", которая началась в конгрессе США с полмесяца назад, никак не может завершиться. Но результат уже дала — в виде бурной дискуссии в самой Америке и за ее пределами на тему "что творим, себе же хуже делаем". И сама по себе дискуссия эта стала серьезным событием. "Китайская неделя" — это когда законодатели, в основном республиканцы, под панически громовые речи вбросили в повестку дня сразу более 20 штук запретов на все китайское. На острие удара оказалось все высокотехнологичное под вопли "Пекин нас обгоняет!".Дело не в том, пройдут ли все или некоторые из этих инициатив. В любом случае их поток не иссякает, из самых последних событий — идея запретить на территории США вообще любые зарубежные системы, с помощью которых машина избегает столкновений или как-то обменивается информацией с прочими механизмами и системами связи. Эти штуки, превращающие автомобиль то ли в робота, то ли в самолет, в основном китайские, а раз так, значит, они угрожают Америке (кто-то с того берега океана нажмет кнопку — и будет как с пейджерами в Ливане). И кстати, эта идея запрета — не от конгрессменов, а из Белого дома. То есть легко пройдет в жизнь, в отличие от законопроектов.Или еще одна свежая новость: ФБР начало расследование против инвестиционной компании Hone Capital (из Китая) в Кремниевой долине. Этот китайский инвестор раздал денег за три года 360 хай-тековым стартапам в США. Теперь ФБР интересуется, а что конкретно знала эта самая Hone Capital про технологии, которые ее подопечные разрабатывали?И вот такое творится буквально каждый день. Америка строит китайскую стену: должно быть два изолированных по части технологий мира, причем наш мир не может не быть и прямо-таки обязан быть лучше. Но суть события, повторим, в том, что затянувшаяся "китайская неделя" вызвала целый вал информации насчет ускоряющегося технологического отставания США и Запада в целом от Китая. И разговор пошел даже не о новых запретах, а о том, что получилось с прежними. В конце-то концов напакостить китайскому хай-теку и/или порвать все его связи с американским и прочим западным — это политика, стартовавшая семь-восемь лет назад. Какие-то ягодки уже созрели.Например, исследователи просто бегут из США. Так, гонконгская South China Morning Post в эти недели день за днем публиковала подробные материалы о том, что происходило с американскими ключевыми специалистами в самых критических отраслях, если у таковых были китайские фамилии. Да, их семья могла бежать из Китая от гражданской войны еще в 1940-е и они сами граждане США, но ведь китайцы же. И вот некто Джейн У, специалист по нейронауке, сначала лишилась лаборатории в Америке, а потом и жизни (затравили). А "гений биохимии" Гуань Куньлян оказался удачливее: он благополучно переместился в прекрасный город Ханчжоу и получил там большую лабораторию с отличными помощниками, не говоря уже о зарплате больше, чем в США. Стоп, а вот специалист по нанотехнологиям по имени Чарльз Либер… Его-то за что? А за связи с Китаем, то есть за общение с коллегами, ведущими похожие исследования. Так и он сейчас рассматривает сразу несколько предложений из Пекина продолжить работу по ту сторону океана. По крайней мере его с такой фамилией не спутаешь с американцем Ван Чжунлинем — также знаменитым нанотехнологом, тоже собирающим чемоданы в западном направлении.Это все — свежие плоды так называемой "китайской инициативы", то есть охоты на ведьм, которая была придумана еще при Дональде Трампе. Результат — ну хотя бы в том, что сегодня все узнали, сколько американских прорывов в высоких технологиях было достигнуто благодаря гениям с китайскими именами. Часть которых, повторим, теперь отправилась на историческую родину.Итак, сотрудничество ученых двух стран сейчас положено разрывать. Но конкретно зачем разрывать? Идея охотников на ведьм была в том, что "китайцы сами ничего не могут и воруют технологии". Но сегодня неясно, кто у кого должен воровать. По крайней мере в одной отрасли — искусственный интеллект — китайских специалистов стало просто больше числом. В 2019 году (когда технологическая блокада начиналась) их было 29 процентов от всех исследователей мира в отрасли, сейчас — 47, а американцы сильно отстали. В итоге лидерство Китая по всем имеющимся — пусть несовершенным — результативным критериям в этой отрасли уже всем очевидно. Эти данные — из США, из Института Полсона в Чикаго. И это только одна отрасль, таких документов сейчас там делается и цитируется десятки.Их вывод простой и горький: когда рвешь сотрудничество в передовых исследованиях, получаешь собственное отставание. Можешь просто не узнать об успехах коллег, можешь слишком понадеяться, что государство поддержит тебя, проигрывающего конкуренцию. И тут надо вспомнить: только что российских специалистов, всех без разбора, уволили из ЦЕРН — Европейской организации по ядерным исследованиям, это та, где Большой адронный коллайдер. Что ж, хотите повторять американские ошибки — повторяйте.И ведь как все хорошо было: мать-Америка десятилетиями привлекала на свою территорию или просто общалась со всеми лучшими научными умами со всего мира. Качала идеи, попросту говоря. А тут что-то пошло не так — и началась паника. А паника ведет к ошибкам.Не надо думать, что всякий и каждый американец сам себя заводит воплями "Руби канаты, изолируйся от Пекина!", а мозги не включает за неимением таковых. Скажем еще раз: на эту тему идет дискуссия. И лидерство в ней пока что следовало бы присудить одной умной авторше из журнала Foreign Affairs — она объясняет, почему нынешняя администрация пыталась рвать связи с Китаем выборочно и аккуратно. Вот по этим самым причинам: иначе "страна подрывает собственные интересы", "тормозит усилия наших инноваторов".А дальше эта женщина выдает великолепный афоризм: если вас обгоняет кто-то на соседней беговой дорожке, то можно, конечно, на каждом шагу ставить конкуренту подножку. Но куда лучше и удобнее самим бежать быстрее.А как ее зовут? Это хорошо известный специалист, работала в аналитической службе Госдепартамента… В общем, Джессика Чэнь Вайс.Что, опять? Ну Вайс — это еще нормально, но Чэнь? Да как же они всех достали, эти умные китайцы.

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974602546.html

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аналитика, технологии, сша, китай, америка