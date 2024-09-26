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Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин - РИА Новости, 26.09.2024
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13:39 26.09.2024 (обновлено: 13:41 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/alkogol-1974840637.html
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин - РИА Новости, 26.09.2024
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:39
2024-09-26T13:41
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.Минфин РФ ранее вел дискуссию с Минздравом по вопросу легализации продаж алкоголя в интернете. Финансовое ведомство планировало таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних."Никак, вопрос заморожен. Позиция Минздрава, который будет говорить о том, что это будет способствовать распространению употребления алкоголя, поэтому, соответственно, они против. Поэтому на данный момент обсуждения заморожены", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин

Замглавы Минфина: вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя пока не обсуждают

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.
Минфин РФ ранее вел дискуссию с Минздравом по вопросу легализации продаж алкоголя в интернете. Финансовое ведомство планировало таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.
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"Никак, вопрос заморожен. Позиция Минздрава, который будет говорить о том, что это будет способствовать распространению употребления алкоголя, поэтому, соответственно, они против. Поэтому на данный момент обсуждения заморожены", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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