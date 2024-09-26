https://ria.ru/20240926/alkogol-1974840637.html

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин - РИА Новости, 26.09.2024

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, сообщил Минфин

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:39

2024-09-26T13:39

2024-09-26T13:41

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.Минфин РФ ранее вел дискуссию с Минздравом по вопросу легализации продаж алкоголя в интернете. Финансовое ведомство планировало таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних."Никак, вопрос заморожен. Позиция Минздрава, который будет говорить о том, что это будет способствовать распространению употребления алкоголя, поэтому, соответственно, они против. Поэтому на данный момент обсуждения заморожены", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html

https://ria.ru/20240805/moskva-1964130502.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)