https://ria.ru/20240926/afrika-1974957082.html
Россия и страны Африки обсудят проекты в сфере солнечной энергетики
Россия и страны Африки обсудят проекты в сфере солнечной энергетики - РИА Новости, 26.09.2024
Россия и страны Африки обсудят проекты в сфере солнечной энергетики
Африканские страны обсудят с Россией проекты в области использования солнечной энергетики и природного газа в рамках проходящего в Москве международного форума... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:37
2024-09-26T22:37
2024-09-26T22:37
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африка
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энергетика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Африканские страны обсудят с Россией проекты в области использования солнечной энергетики и природного газа в рамках проходящего в Москве международного форума "Российская энергетическая неделя", заявил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. "Предстоит большая дискуссия о проектах в сфере солнечной энергетики в Африке с участием Нигера, Буркина-Фасо, Мали, с российскими компаниями, которые собираются рассмотреть возможность больше вложить в строительство там солнечных панелей и солнечных станций", - сказал Аюк на полях форума. По его словам, Африканская энергопалата также рассматривает проекты газоснабжения в Республике Конго, где, как ожидается, будет построен трубопровод между столицей Браззавилем и портовым городом Пуант-Нуаром. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/yuar-1974898744.html
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россия, африка, в мире, энергетика
Россия, Африка, В мире, Энергетика
Россия и страны Африки обсудят проекты в сфере солнечной энергетики
Африканские страны обсудят с Россией проекты солнечной энергетики и газа