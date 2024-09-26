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В Африканской энергетической палате высказались о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
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20:57 26.09.2024 (обновлено: 21:43 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/afrika-1974948456.html
В Африканской энергетической палате высказались о сотрудничестве с Россией
В Африканской энергетической палате высказались о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 26.09.2024
В Африканской энергетической палате высказались о сотрудничестве с Россией
Энергетическое сотрудничество России и стран Африки должно сосредоточиться на использовании ископаемого топлива, так как нет данных о странах, которые провели... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:57
2024-09-26T21:43
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и стран Африки должно сосредоточиться на использовании ископаемого топлива, так как нет данных о странах, которые провели индустриализацию с помощью возобновляемых источников энергии, отметил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк. По словам Аюка, ни одна страна в мире не провела индустриализацию за счет энергии ветра и солнца. Аюк добавил, что самые богатые государства мира не используют альтернативные источники энергии для создания крупной промышленности, так как они понимают, что им необходима энергия, производимая непрерывным источником. "Когда вы полагаетесь на энергию, производимой непрерывным источником (полезными ископаемыми - ред.), именно так можно вырасти. Вы не можете иметь дело с прерывистой энергией и ожидать, что бедные люди смогут вырасти благодаря ей", - заявил Аук на полях Российского энергетического форума. Председатель также высказался против мнения экспертов, которые, по его словам, призывают сосредоточить сотрудничество Африки и России на возобновляемых источниках энергии. Как отметил Аюк, они "не знают, о чем говорят", так как ими движет идеология. "Необходимо уйти от идеологии, чтобы можно было увидеть реальную картину и позволить науке, а не политике, вести дискуссию", - добавил Аюк. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/gvineja-1974830103.html
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россия, африка, москва, в мире
Россия, Африка, Москва, В мире
В Африканской энергетической палате высказались о сотрудничестве с Россией

Аюк: сотрудничество Африки с РФ должно сосредоточиться на ископаемом топливе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк
Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и стран Африки должно сосредоточиться на использовании ископаемого топлива, так как нет данных о странах, которые провели индустриализацию с помощью возобновляемых источников энергии, отметил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
По словам Аюка, ни одна страна в мире не провела индустриализацию за счет энергии ветра и солнца. Аюк добавил, что самые богатые государства мира не используют альтернативные источники энергии для создания крупной промышленности, так как они понимают, что им необходима энергия, производимая непрерывным источником.
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"Когда вы полагаетесь на энергию, производимой непрерывным источником (полезными ископаемыми - ред.), именно так можно вырасти. Вы не можете иметь дело с прерывистой энергией и ожидать, что бедные люди смогут вырасти благодаря ей", - заявил Аук на полях Российского энергетического форума.
Председатель также высказался против мнения экспертов, которые, по его словам, призывают сосредоточить сотрудничество Африки и России на возобновляемых источниках энергии. Как отметил Аюк, они "не знают, о чем говорят", так как ими движет идеология.
"Необходимо уйти от идеологии, чтобы можно было увидеть реальную картину и позволить науке, а не политике, вести дискуссию", - добавил Аюк.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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