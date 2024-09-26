https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html

"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую"

"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 26.09.2024

"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую"

На энергоблоке №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, завершаются общестроительные работы и идет активная подготовка к началу пусковых операций, РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:46

2024-09-26T11:46

2024-09-26T11:58

ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "аккую"

турция

россия

алексей лихачев

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На энергоблоке №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, завершаются общестроительные работы и идет активная подготовка к началу пусковых операций, сообщила госкорпорация "Росатом"."Площадку строительства атомной электростанции "Аккую" (Турция) посетила делегация руководства госкорпорации "Росатом" во главе с генеральным директором Алексеем Лихачевым. Он провел совещание с руководством проекта и ознакомился с ходом работ на основных объектах первого пускового комплекса", - говорится в сообщении."Алексей Лихачев посетил реакторное здание энергоблока №1 АЭС "Аккую", где завершаются общестроительные работы и идет активная подготовка к началу пусковых операций", - отмечает "Росатом".

https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972020544.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", турция, россия, алексей лихачев