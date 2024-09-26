https://ria.ru/20240926/aes-1974798713.html
"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую"
"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 26.09.2024
"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую"
На энергоблоке №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, завершаются общестроительные работы и идет активная подготовка к началу пусковых операций, РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:46
2024-09-26T11:46
2024-09-26T11:58
ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "аккую"
турция
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алексей лихачев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. На энергоблоке №1 АЭС "Аккую", строящейся в Турции с участием России, завершаются общестроительные работы и идет активная подготовка к началу пусковых операций, сообщила госкорпорация "Росатом"."Площадку строительства атомной электростанции "Аккую" (Турция) посетила делегация руководства госкорпорации "Росатом" во главе с генеральным директором Алексеем Лихачевым. Он провел совещание с руководством проекта и ознакомился с ходом работ на основных объектах первого пускового комплекса", - говорится в сообщении."Алексей Лихачев посетил реакторное здание энергоблока №1 АЭС "Аккую", где завершаются общестроительные работы и идет активная подготовка к началу пусковых операций", - отмечает "Росатом".
https://ria.ru/20240911/akkuyu-1972020544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", турция, россия, алексей лихачев
Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", Турция, Россия, Алексей Лихачев
"Росатом" рассказал о ходе строительства АЭС "Аккую"
"Росатом": на первом энергоблоке АЭС "Аккую" завершают общестроительные работы