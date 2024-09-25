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Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
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15:43 25.09.2024 (обновлено: 15:50 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zyuganov-1974636195.html
Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского
Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для Владимира Зеленского война – это способ выживания, но его все равно "спишут" до конца года. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:50
украина
владимир зеленский
геннадий зюганов
сво
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для Владимира Зеленского война – это способ выживания, но его все равно "спишут" до конца года. "Для него (Зеленского) война – это способ выживания. Хотя его спишут в любом случае, на мой взгляд, до конца году. Или его выкинут, или случится для него совсем непоправимое", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Зюганов добавил, что Украина превратилась в "сплошную рану", так как исчезла половина населения и промышленности. "Надо плотнее работать с населением Украины", - считает депутат.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html
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украина, владимир зеленский, геннадий зюганов, сво
Украина, Владимир Зеленский, Геннадий Зюганов, СВО
Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского

Лидер КПРФ Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для Владимира Зеленского война – это способ выживания, но его все равно "спишут" до конца года.
"Для него (Зеленского) война – это способ выживания. Хотя его спишут в любом случае, на мой взгляд, до конца году. Или его выкинут, или случится для него совсем непоправимое", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Зюганов добавил, что Украина превратилась в "сплошную рану", так как исчезла половина населения и промышленности.
"Надо плотнее работать с населением Украины", - считает депутат.
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