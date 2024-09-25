https://ria.ru/20240925/zyuganov-1974636195.html

Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского

Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024

Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для Владимира Зеленского война – это способ выживания, но его все равно "спишут" до конца года. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T15:43

2024-09-25T15:43

2024-09-25T15:50

украина

владимир зеленский

геннадий зюганов

сво

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для Владимира Зеленского война – это способ выживания, но его все равно "спишут" до конца года. "Для него (Зеленского) война – это способ выживания. Хотя его спишут в любом случае, на мой взгляд, до конца году. Или его выкинут, или случится для него совсем непоправимое", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Зюганов добавил, что Украина превратилась в "сплошную рану", так как исчезла половина населения и промышленности. "Надо плотнее работать с населением Украины", - считает депутат.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html

украина

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украина, владимир зеленский, геннадий зюганов, сво