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Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского
Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского - РИА Новости, 25.09.2024
Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для Владимира Зеленского война – это способ выживания, но его все равно "спишут" до конца года. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:43
2024-09-25T15:50
украина
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геннадий зюганов
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что для Владимира Зеленского война – это способ выживания, но его все равно "спишут" до конца года. "Для него (Зеленского) война – это способ выживания. Хотя его спишут в любом случае, на мой взгляд, до конца году. Или его выкинут, или случится для него совсем непоправимое", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Зюганов добавил, что Украина превратилась в "сплошную рану", так как исчезла половина населения и промышленности. "Надо плотнее работать с населением Украины", - считает депутат.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974534975.html
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украина, владимир зеленский, геннадий зюганов, сво
Украина, Владимир Зеленский, Геннадий Зюганов, СВО
Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского
Лидер КПРФ Зюганов назвал войну способом выживания для Зеленского