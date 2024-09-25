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Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых" - РИА Новости, 25.09.2024
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14:34 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zelenye-1974615295.html
Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых"
Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых" - РИА Новости, 25.09.2024
Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых"
Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет и принял к сведению решение "Зелёных" сменить руководство партии, которая входит в правящую коалицию; это решение не... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:34
2024-09-25T14:34
в мире
германия
бранденбург
олаф шольц
анналена бербок
роберт хабек
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет и принял к сведению решение "Зелёных" сменить руководство партии, которая входит в правящую коалицию; это решение не повлияет на правительство, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт. "Он (Шольц, ред.) сожалеет об этом шаге, в остальном же это всегда является частью демократического процесса, когда и в партиях происходит смена руководящего персонала. И это не имеет никакого влияния на коалицию", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина. Ранее сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур сообщил, что запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург. Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240924/germaniya-1974416140.html
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в мире, германия, бранденбург, олаф шольц, анналена бербок, роберт хабек
В мире, Германия, Бранденбург, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Роберт Хабек
Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых"

Шольц заявил, что сожалеет о смене руководства партии "Зеленых"

© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет и принял к сведению решение "Зелёных" сменить руководство партии, которая входит в правящую коалицию; это решение не повлияет на правительство, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.
"Он (Шольц, ред.) сожалеет об этом шаге, в остальном же это всегда является частью демократического процесса, когда и в партиях происходит смена руководящего персонала. И это не имеет никакого влияния на коалицию", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Германии назвали план Зеленского ведущим к мировой войне
24 сентября, 13:31
Ранее сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур сообщил, что запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург.
Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
США навяжут Германии несчастливый брак с нелюбимым канцлером
22 сентября, 08:00
 
В миреГерманияБранденбургОлаф ШольцАнналена БербокРоберт Хабек
 
 
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