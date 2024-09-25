Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых"
Шольц заявил, что сожалеет о смене руководства партии "Зеленых"
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет и принял к сведению решение "Зелёных" сменить руководство партии, которая входит в правящую коалицию; это решение не повлияет на правительство, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.
"Он (Шольц, ред.) сожалеет об этом шаге, в остальном же это всегда является частью демократического процесса, когда и в партиях происходит смена руководящего персонала. И это не имеет никакого влияния на коалицию", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина.
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Ранее сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур сообщил, что запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург.
Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.
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