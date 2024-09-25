https://ria.ru/20240925/zelenye-1974615295.html

Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых"

Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых" - РИА Новости, 25.09.2024

Шольц прокомментировал смену руководства партии "Зеленых"

Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет и принял к сведению решение "Зелёных" сменить руководство партии, которая входит в правящую коалицию; это решение не... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:34

2024-09-25T14:34

2024-09-25T14:34

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БЕРЛИН, 25 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц сожалеет и принял к сведению решение "Зелёных" сменить руководство партии, которая входит в правящую коалицию; это решение не повлияет на правительство, заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт. "Он (Шольц, ред.) сожалеет об этом шаге, в остальном же это всегда является частью демократического процесса, когда и в партиях происходит смена руководящего персонала. И это не имеет никакого влияния на коалицию", - заявил он журналистам в ходе брифинга кабмина. Ранее сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур сообщил, что запланированная на ноябрь отставка руководства партии "Зеленые" связана с провалом партии на недавних выборах в ландтаг федеральной земли Бранденбург. Ранее "Зеленые" в результате выборов в Бранденбурге не преодолели 5% порог и не прошли в земельный парламент. "Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.

https://ria.ru/20240924/germaniya-1974416140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, бранденбург, олаф шольц, анналена бербок, роберт хабек