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СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку - РИА Новости, 25.09.2024
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11:24 25.09.2024 (обновлено: 14:54 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zelenye-1974560697.html
СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку
СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку
Руководство партии "Зеленые" в Германии в полном составе уходит в отставку, сообщило издание Focus со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:24
2024-09-25T14:54
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БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Руководство партии "Зеленые" в Германии в полном составе уходит в отставку, сообщило издание Focus со ссылкой на собственные источники.&quot;Все председательство партии покинет свои должности&quot;, — говорится в публикации.Позднее сопредседатели партии Рикарда Ланг и Омид Нурипур выступили с совместным заявлением. Они пояснили, что отставка связана с провалом партии на воскресных выборах, который говорит о "глубочайшем кризисе".Таким образом, все руководство "Зеленых" уйдет в отставку до начала следующего съезда, который запланирован на 15-17 ноября.Федеральное правительство ФРГ в 2021 году сформировала коалиция из социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии."Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.Следующие выборы в бундестаг пройдут в сентябре 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство.
https://ria.ru/20240809/berbok-1965268981.html
https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html
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в мире, германия
В мире, Германия
СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку

Focus: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку в полном составе

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Руководство партии "Зеленые" в Германии в полном составе уходит в отставку, сообщило издание Focus со ссылкой на собственные источники.
«

"Все председательство партии покинет свои должности", — говорится в публикации.

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Позднее сопредседатели партии Рикарда Ланг и Омид Нурипур выступили с совместным заявлением. Они пояснили, что отставка связана с провалом партии на воскресных выборах, который говорит о "глубочайшем кризисе".

В минувшие выходные "Зеленые" на выборах в Бранденбурге не преодолели пятипроцентный порог и не прошли в земельный парламент.

Таким образом, все руководство "Зеленых" уйдет в отставку до начала следующего съезда, который запланирован на 15-17 ноября.
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"Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.
Следующие выборы в бундестаг пройдут в сентябре 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство.
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