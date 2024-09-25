https://ria.ru/20240925/zelenye-1974560697.html

СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку

СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку - РИА Новости, 25.09.2024

СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку

Руководство партии "Зеленые" в Германии в полном составе уходит в отставку, сообщило издание Focus со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T11:24

2024-09-25T11:24

2024-09-25T14:54

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германия

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БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Руководство партии "Зеленые" в Германии в полном составе уходит в отставку, сообщило издание Focus со ссылкой на собственные источники."Все председательство партии покинет свои должности", — говорится в публикации.Позднее сопредседатели партии Рикарда Ланг и Омид Нурипур выступили с совместным заявлением. Они пояснили, что отставка связана с провалом партии на воскресных выборах, который говорит о "глубочайшем кризисе".Таким образом, все руководство "Зеленых" уйдет в отставку до начала следующего съезда, который запланирован на 15-17 ноября.Федеральное правительство ФРГ в 2021 году сформировала коалиция из социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии."Зеленых" в кабинете представляют шесть министров, в том числе глава МИД Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек.Следующие выборы в бундестаг пройдут в сентябре 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство.

https://ria.ru/20240809/berbok-1965268981.html

https://ria.ru/20240923/germaniya-1974161584.html

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германия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия