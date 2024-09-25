СМИ: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку
Focus: руководство немецкой партии "Зеленые" уходит в отставку в полном составе
Берлин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Руководство партии "Зеленые" в Германии в полном составе уходит в отставку, сообщило издание Focus со ссылкой на собственные источники.
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"Все председательство партии покинет свои должности", — говорится в публикации.
Позднее сопредседатели партии Рикарда Ланг и Омид Нурипур выступили с совместным заявлением. Они пояснили, что отставка связана с провалом партии на воскресных выборах, который говорит о "глубочайшем кризисе".
В минувшие выходные "Зеленые" на выборах в Бранденбурге не преодолели пятипроцентный порог и не прошли в земельный парламент.
Таким образом, все руководство "Зеленых" уйдет в отставку до начала следующего съезда, который запланирован на 15-17 ноября.
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Следующие выборы в бундестаг пройдут в сентябре 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство.