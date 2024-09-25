Спикер палаты представителей США потребовал от Зеленского уволить посла
Майк Джонсон потребовал уволить посла Украины за визит Зеленского в Пенсильванию
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании, назвав поездку вмешательством в президентские выборы.
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"Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову", — говорится в письме Джонсона, опубликованном в соцсети X.
По мнению спикера палаты, Маркарова, организовав визит Зеленского в Пенсильванию в сопровождении исключительно представителей Демократической партии, нарушила принцип невмешательства во внутренние политические процессы США, поскольку поездка была "очевидно партийным мероприятием, проведенным с целью помочь демократам и вмешательством в выборы".
По его словам, Киев поддерживают обе партии, однако "атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии" со стороны украинского правительства оказывают "ненужное давление и испытывают наши отношения". В своем послании спикер также призвал все иностранные государства воздержаться от вмешательства во внутренние дела США.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявлял, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот говорил об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается победы Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как кандидат в президенты Дональд Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.