"Какого черта?": Зеленский оставил американского журналиста в недоумении
Журналист Шапиро: Зеленский совершил худшую ошибку, поехав на завод в Скрэнтон
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского на военный завод в Скрэнтоне в штате Пенсильвания стала ужасной ошибкой для главы киевского режима, такое мнение выразил американский политический обозреватель Бен Шапиро в эфире своего YouTube-канала.
"Они заставили его ездить по штату Пенсильвания буквально ведя избирательную кампанию в пользу Байдена и Харрис. <...> Этой ужасный ход со стороны Зеленского. <...> Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США", — заявил он.
По мнению Шапиро, решение Белого дома направить Зеленского в Пенсильванию было связано с желанием демократов привлечь на свою сторону антироссийски настроенных поляков, многие из которых проживают именно в этом штате. Кроме того, Пенсильвания сыграет колоссальную роль в президентских выборах — именно победа в местном голосовании с высокой вероятностью определит победителя, добавил журналист.
Как отметил Шапиро, Зеленский недооценивает ту роль, которую играет Республиканская партия в поддержке Украины. Киеву непременно потребуется поддержка этой партии для обеспечения надежных потока поставок для ВСУ. Однако визитом в Пенсильванию и критикой кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса Зеленский поставил под угрозу позиции Украины даже среди проукраински настроенных республиканцев, подчеркнул журналист.
"Я не понимаю, какого черта Зеленский вообще делает?" — задался вопросом Шапиро.
Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Позднее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. По их мнению, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Позднее в интервью газете New Yorker Зеленский заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украинывернуться к границам с Россией 1991 года. По словам Зеленского, Вэнс слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы обещал главе киевского режима поддержку. Сын Трампа Дональд Трамп-младший, в свою очередь, обратил внимание на "наглость" Зеленского и напомнил тому, что Украина получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.