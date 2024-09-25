https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974525836.html

"Какого черта?": Зеленский оставил американского журналиста в недоумении

"Какого черта?": Зеленский оставил американского журналиста в недоумении - РИА Новости, 25.09.2024

"Какого черта?": Зеленский оставил американского журналиста в недоумении

Поездка Владимира Зеленского на военный завод в Скрэнтоне в штате Пенсильвания стала ужасной ошибкой для главы киевского режима, такое мнение выразил... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:51

2024-09-25T06:51

2024-09-25T07:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского на военный завод в Скрэнтоне в штате Пенсильвания стала ужасной ошибкой для главы киевского режима, такое мнение выразил американский политический обозреватель Бен Шапиро в эфире своего YouTube-канала."Они заставили его ездить по штату Пенсильвания буквально ведя избирательную кампанию в пользу Байдена и Харрис. <...> Этой ужасный ход со стороны Зеленского. <...> Одно из худших на моей памяти решений среди зарубежных политиков, которые полагаются на межпартийную поддержку в США", — заявил он.По мнению Шапиро, решение Белого дома направить Зеленского в Пенсильванию было связано с желанием демократов привлечь на свою сторону антироссийски настроенных поляков, многие из которых проживают именно в этом штате. Кроме того, Пенсильвания сыграет колоссальную роль в президентских выборах — именно победа в местном голосовании с высокой вероятностью определит победителя, добавил журналист.Как отметил Шапиро, Зеленский недооценивает ту роль, которую играет Республиканская партия в поддержке Украины. Киеву непременно потребуется поддержка этой партии для обеспечения надежных потока поставок для ВСУ. Однако визитом в Пенсильванию и критикой кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса Зеленский поставил под угрозу позиции Украины даже среди проукраински настроенных республиканцев, подчеркнул журналист."Я не понимаю, какого черта Зеленский вообще делает?" — задался вопросом Шапиро.Владимир Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, где сразу же попросил больше снарядов для украинской армии. Позднее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. По их мнению, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Позднее в интервью газете New Yorker Зеленский заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украинывернуться к границам с Россией 1991 года. По словам Зеленского, Вэнс слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты Дональд Трамп якобы обещал главе киевского режима поддержку. Сын Трампа Дональд Трамп-младший, в свою очередь, обратил внимание на "наглость" Зеленского и напомнил тому, что Украина получает миллиарды долларов от американских налогоплательщиков.

https://ria.ru/20240925/kongress-1974516288.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974519203.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974523084.html

пенсильвания

украина

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в мире, пенсильвания, украина, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024