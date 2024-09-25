https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974516737.html

В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского на завод в США

В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского на завод в США - РИА Новости, 25.09.2024

В конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского на завод в США

Группа американских конгрессменов требует провести полное расследование в связи с посещением Владимиром Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T01:28

2024-09-25T01:28

2024-09-25T01:48

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Группа американских конгрессменов требует провести полное расследование в связи с посещением Владимиром Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что оно могло быть сопряжено с несколькими нарушениями американского законодательства. Ранее журнал Federalist сообщил, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис - в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС. "Мы хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США вследствие недавнего визита... Владимира Зеленского в Пенсильванию и требуем (проведения - ред.) полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом", - говорится в совместном письме девяти членов конгресса США, адресованном генеральному инспектору американского минюста. Согласно письму, визит Зеленского мог быть "политически мотивированным". Как пишут конгрессмены, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами, включая Шапиро, в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В письме также отмечается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на военном самолете ВВС США модели C-17, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это "оплачивалось средствами налогоплательщиков" США, которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов. Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов. Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса является "опасным сигналом" для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html

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сша, пенсильвания, киев, владимир зеленский, камала харрис, джош шапиро, вооруженные силы украины, в мире