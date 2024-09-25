https://ria.ru/20240925/zaytsev-1974538670.html

Алексей Зайцев: ЕС и США многие годы "водят за нос" балканские страны

Алексей Зайцев: ЕС и США многие годы "водят за нос" балканские страны - РИА Новости, 25.09.2024

Алексей Зайцев: ЕС и США многие годы "водят за нос" балканские страны

Отношения России и Албании находятся на нижней отметке, власти придерживаются антироссийской линии на мировой арене, а выступающих за нормализацию отношений... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:00

2024-09-25T10:00

2024-09-25T10:00

интервью

албания

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

евросоюз

нато

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Отношения России и Албании находятся на нижней отметке, власти придерживаются антироссийской линии на мировой арене, а выступающих за нормализацию отношений албанцев ждет шквал критики внутри самой страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Тиране Алексей Зайцев. В беседе с корреспондентом агентства он рассказал, появились ли якобы предназначенные для тренировки украинских пилотов истребители F-16 на территории Албании, а также стоит ли ожидать там совместного с Украиной производства "Байрактаров". Глава российской дипмиссии отметил, что, вопреки выбранной албанским руководством антироссийской позиции, посольство России продолжает поддерживать культурные связи с местным населением.– Алексей Анатольевич, в июне президент России Владимир Путин назначил вас послом в Албании, до того вы были замдиректора департамента печати и информации МИД, еще ранее – работали в постпредстве РФ при НАТО. Какие основные задачи в нынешней ситуации стоят здесь перед вами как перед главой нашей дипмиссии в Тиране?– В числе ключевых задач любого посольства и любого посла России – отстаивать интересы нашей державы и содействовать развитию связей и сотрудничества со страной пребывания. В последние годы, к сожалению, нормальный политико-дипломатический диалог с Тираной замер. Тем не менее мы продолжаем поддерживать контакты с деятелями культуры, представителями деловых, религиозных организаций, журналистского сообщества страны, членами Общества дружбы "Албания-Россия". Стараемся привлекать местную молодежь к организуемым на площадке диппредставительства и в нашей стране мероприятиям культурно-гуманитарного характера.Кроме того, доводим до албанской общественности объективную информацию о России, ее политике и о сути происходящего в мире. Делаем это через наши аккаунты в социальных сетях, а также посредством албанских СМИ в тех случаях, когда появляется возможность донести нашу точку зрения до аудитории неискаженной. Отмечаем постепенный рост спроса со стороны простых албанцев на объективное освещение картины мира.Конечно же, уделяем значительное внимание защите интересов и прав российских граждан, временно находящихся или постоянно проживающих на территории Албании. Только на консульском учете диппредставительства на данный момент числится порядка 400 человек. Реальное же число находящихся здесь российских граждан значительно больше. В отличие от многих других стран Европы, в Албании не столь выражена бытовая русофобия, хотя посольству известно о случаях, когда гражданам России отказывали здесь в оказании банковских, иных услуг только лишь на основании национальной принадлежности. На проявления дискриминации в отношении росграждан продолжим реагировать соответствующим образом. Работает в РЗУ и "горячая линия", на которую может обратиться любой российский гражданин.– Известно, что власти Албании выступают с антироссийских позиций. Даже улицу, названную в честь супруги национального героя Скандербега – Доники Кастриоти, на которой располагалось до мая 2022 года посольство России в Тиране, переименовали в улицу Свободной Украины. Как строится работа в таких условиях?– Приходится констатировать, что сейчас наши двусторонние отношения находятся на нижней отметке. На международной арене Албания придерживается евроатлантических установок, присоединяясь ко всем антироссийским санкциям, вводимым против нашей страны Брюсселем и Вашингтоном. Официальная Тирана последовательно поддерживает различные антироссийские форматы киевского режима, такие как "Крымская платформа". Зачастую проявляет инициативу в вопросе противодействия "российской угрозе" в международных организациях, в том числе на площадках ООН, ОБСЕ, в ПАСЕ. В феврале 2024 года в Тиране состоялся саммит "Украина – Юго-Восточная Европа", центральной темой которого стало оказание всеобъемлющей помощи киевскому режиму для нанесения России "стратегического поражения на поле боя".Подчеркну: Россия не выступала инициатором охлаждения отношений с Албанией. Это не наш выбор. Москва открыта для прагматичного сотрудничества со всеми странами, готовыми учитывать российские интересы. Каких-либо подвижек с этой точки зрения мы пока не наблюдаем. Не было ни малейших импульсов даже тогда, когда Албания входила в качестве непостоянного члена в состав Совбеза ООН в период 2022-2023 годов и, казалось бы, должна была тесно взаимодействовать с Россией как постоянным членом этого органа, одной из основательниц и ключевых государств, действующих в системе ООН.– Осталось ли еще какое-нибудь экономическое сотрудничество с Тираной после признания Россией Албании недружественным государством?– Торгово-экономические связи между нашими странами также переживают не лучшие времена. Политические факторы и нелегитимные санкции Запада, поддержанные албанской стороной, негативно влияют на показатели двустороннего товарооборота. В 2023 году он значительно сократился, достигнув пятилетнего минимума – около 46 миллионов долларов США, из которых более 95% – российский экспорт. По данным албанского статистического агентства (INSTAT), основными импортируемыми западнобалканской республикой из России товарами в 2023 году стали зерно (около 23 миллионов долларов США), удобрения (16,5 миллионов долларов США), а также чугун, сталь, нефтепродукты и древесина. Товары российского происхождения поступают в Албанию также посредством сделок, заключаемых на международных товарных биржах.Давно не функционирует учрежденная в 1992 году межправкомиссия по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Последнее полноформатное заседание МПК состоялось в 2009 году, а последняя рабочая встреча сопредседателей – в апреле 2019 года (в настоящее время они отсутствуют). До начала пандемии коронавируса стороны периодически затрагивали вопрос о "реанимации" МПК. Однако позднее, особенно с началом СВО на Украине, эта тема сошла на нет. Албанская сторона перестала также участвовать в международных экономических форумах, проводимых в России.– Насколько сильно вмешательство Запада в происходящее сейчас на Балканах и в Албании в частности?– Западные Балканы, пожалуй, являются ярким примером проявления неоколониальных амбиций США и ЕС, которые используют регион в своих геополитических играх и активно продвигают здесь опасную для регионального мира и стабильности идеологию натоцентричности, стремятся подчинить себе местные элиты, разрушая суверенитет балканских государств. Примеров тому множество.Запад давно и методично ведет свою подрывную деятельность против Сербии. Белград принуждают войти в число последователей курса на "отмену" России, отказаться от своих национальных интересов, места и роли в международных делах.Еще одной мишенью авантюр Запада является Босния и Герцеговина, где западные страны взяли курс на разрушение Дейтонского мирного соглашения – одного из ключевых международно-правовых инструментов обеспечения безопасности на Балканах. Торпедируются созданные этим документом, который был одобрен Советом Безопасности ООН, децентрализованная административная архитектура и система учета интересов трех государствообразующих народов БиГ. Идет прямое вмешательство США и ЕС во внутренние дела суверенной страны, в том числе через так называемого "Высокого представителя" – нелегитимного назначенца, волюнтаристски поставленного Западом в обход СБ ООН и мнения народов БиГ. Тем самым ставятся под угрозу мир, безопасность и стабильность во всем балканском регионе, формируются условия для новых конфликтов.Особенно остро стоит проблема Косово. За годы переговорного процесса с участием Белграда и Приштины при посредничестве ЕС и США Вашингтон и Брюссель преследуют одну и ту же цель – вывести урегулирование за рамки единственно законной основы – резолюции 1244 СБ ООН, принудить Сербию к признанию независимости Косово. Запад давит на Белград, спекулирует на теме европерспективы, но навязанные решения недолговечны. Нельзя добиться таковых для одних за счет интересов других.Отдельно отмечу продолжающееся наращивание в регионе и Албании натовской инфраструктуры. В этом ряду – открытие в марте сего года в городе Кучова (Центральная Албания) первой на Западных Балканах тактической авиабазы НАТО, планируемая модернизация Дурреского порта, в том числе под нужды Объединенных военно-морских сил НАТО, участие официальной Тираны в проекте панъевропейского транспортного "Коридора 8" до Болгарии, который может быть использован в том числе в военных целях. Все это ведет лишь к дальнейшему усилению и без того беспрецедентной военно-политической напряженности в Европе, неконтролируемому разрастанию рисков в области безопасности.– В марте в албанском городе Кучова, как вы уже упомянули, начала работу первая на Западных Балканах тактическая авиабаза НАТО. Сообщалось, что она предназначена для тренировочных полетов, а сразу после открытия на ней приземлились F-16. Размещаются ли на ней истребители F-16 для Украины? Проходит ли на ней обучение украинских пилотов? Если да, сколько пилотов были обучены?– В настоящее время на авиабазе "Кучова" размещаются приобретенные у Турции три разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Модернизация объекта продолжается. Планируется, что аэродром будет использоваться в качестве вспомогательной базы для тактической авиации Объединенных военно-воздушных сил НАТО. На сегодняшний день речи о его включении в перечень объектов альянса, на которых может быть организована подготовка пилотов истребителей F-16 для Украины, насколько нам известно, не идет, как и нет здесь истребителей F-16.– Экс-министр обороны Нико Пелеши сообщал в марте, что в Албанию прибыли БПЛА "Байрактар". Между тем в феврале Албания и Украина подписали договор о дружбе и о сотрудничестве. Владимир Зеленский и Эди Рама обсуждали тогда возможности совместного производства вооружений. Известно ли вам, какие вооружения Албания производит совместно с Украиной? Входят ли в их число Байрактары?– Действительно, албанская сторона вовлечена в оказание киевскому режиму военно-технической помощи. Албания поставляет на Украину преимущественно стрелковое оружие, боеприпасы к нему, а также автомобили различного назначения. В более широком контексте правительством страны также прорабатывается вопрос о восстановлении ряда военных производств, построенных здесь во второй половине ХХ века, которые могли бы использоваться для изготовления боеприпасов в интересах киевского режима. Сведениями насчет совместного производства Албанией и Украиной вооружений, в том числе БПЛА "Байрактар", не располагаем.– Сколько беженцев с Украины сейчас находится в Албании? Как албанские власти поступают с украинскими мужчинами призывного возраста?– По данным Международной организации по миграции, в первые месяцы конфликта на территорию Албании прибыли порядка 32 тысяч граждан Украины. Впоследствии их число сократилось в разы, многие уехали в другие страны Европы или вернулись обратно на родину. В марте сего года решением правительства Албании разрешенный срок пребывания граждан Украины на территории страны без необходимости оформления вида на жительство был продлен еще на один год – до весны 2025 года. Никаких действий в отношении украинских мужчин призывного возраста албанские власти не предпринимают.– В каком состоянии, по вашим данным, находятся переговоры Албании по вступлению в ЕС? Как вы оцениваете перспективы вступления Албании в Евросоюз? Когда это может произойти? Есть ли какие-либо видимые политические или экономические препятствия на пути страны в ЕС?– Евроинтеграция остается ключевым направлением внешней и во многом внутренней политики Албании. Общая для Западных Балкан картина. Эта тема используется Брюсселем и Вашингтоном как предлог для установления контроля над политическими системами и экономикой стран региона, а также для манипулирования настроениями общественности. Многие граждане связывают с обещанным членством в Евросоюзе надежды на повышение уровня жизни. Однако уже многие годы их, по сути, водят за нос. Албания имеет статус кандидата на вступление в ЕС с 2014 года, переговоры формально начались в 2022 году, но фактически стоят на месте.В мае 2024 года албанское правительство предприняло попытку придать этому процессу новый импульс, заявив о начале нового этапа борьбы с коррупцией в стране и форсирования судебной реформы в свете стремления Албании стать полноправным членом Евросоюза к 2030 году. Некоторые политобозреватели считают такую дату весьма оптимистичной. На наш взгляд, динамика интеграции Албании в ЕС по-прежнему будет определяться Брюсселем, прежде всего его стратегическими задачами. А здесь интересы западников и албанцев не всегда совпадают. Например, на фоне стагнации интеграционного процесса Албании, которая уже десять лет проводит все предписываемые ей масштабные реформы, в декабре 2023 года по сугубо политическим мотивам было принято решение о запуске переговоров о вступлении в ЕС совершенно не готовых к ним Украины и Молдавии.– Можно ли говорить о каком-то сотрудничестве Москвы и Тираны в культурно-гуманитарной сфере, существует ли перспектива для российского туризма на албанском побережье Адриатики?– С началом российской СВО на Украине и присоединением Албании к незаконным антироссийским санкциям культурно-гуманитарное сотрудничество сошло на нет. Предложения посольства в данной сфере игнорируются как министерством культуры Албании, так и негосударственными устроителями различных фестивалей и мероприятий, проходящих в стране, которые в прошлом проявляли устойчивый интерес к русской культуре и активно сотрудничали с российскими художественными коллективами и исполнителями.Несмотря на это, в большинстве своем население страны, особенно старшее поколение, сохраняет интерес к российской культуре. Так, в Национальном театре оперы и балета в Тиране, на других площадках при аншлаге проводятся музыкальные концерты, в ходе которых музыканты исполняют произведения Чайковского, Римского-Корсакова, других известных русских композиторов. В репертуаре албанских балетных трупп присутствуют такие постановки, как "Лебединое озеро", "Щелкунчик" и так далее.Сохраняется интерес к изучению русского языка. По-прежнему ежегодно ведется набор албанских абитуриентов, претендующих на получение стипендий правительства Российской Федерации на бесплатное обучение в ведущих российских вузах.Что касается туризма, одного из наиболее перспективных до недавнего времени направлений нашего двустороннего сотрудничества, то он также переживает спад. Несмотря на декларируемое стремление Национального агентства Албании по туризму привлечь как можно больше иностранных туристов, решение официальной Тираны о закрытии воздушного пространства для российских самолетов после начала СВО, а также отказ от предоставления росгражданам безвизового режима на период турсезона (май-сентябрь) привели к резкому сокращению турпотока. На данный момент перспектив возобновления безвизового режима для росграждан в турсезон в силу известных политических факторов не просматривается.– В некоторых балканских странах заметно усиление политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Россией. Есть ли такие тенденции в Албании, могут ли они прийти к власти?– На сегодняшний день в Албании отсутствуют политические силы, которые могли бы открыто выступить за нормализацию отношений с Россией. Причина тому – опасения попасть под шквал критики, повесить на себя ярлык "российского агента". Некоторые албанские политики и ангажированные во внутреннюю политику местные публицисты используют любую возможность, особенно в период предвыборных кампаний, чтобы обвинить Россию, Кремль во всех бедах региона и мира и обнаружить "русский след" на пустом месте. Нашу страну бездоказательно обвиняют не только в финансировании иностранных СМИ и политических партий, но и в попытках влиять на избирательные процессы. Много говорится о мнимом стремлении Москвы дестабилизировать ситуацию на Балканах, открыть, дескать, здесь "второй фронт", чтобы отвлечь внимание НАТО от конфликта на Украине. Пока перспектив изменения курса в отношении России мы не просматриваем.

https://ria.ru/20240905/balkany-1970834788.html

https://ria.ru/20240815/pilipson-1966311787.html

https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1955110401.html

https://ria.ru/20240606/balkany-1951162966.html

https://ria.ru/20240527/albaniya-1948540635.html

https://rsport.ria.ru/20240822/podarki-1967859960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, албания, россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, нато, оон, тирана (город), алексей зайцев (посол рф в тиране)