https://ria.ru/20240925/zavod-1974526032.html

Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу Ахметова в Запорожье

Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу Ахметова в Запорожье - РИА Новости, 25.09.2024

Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу Ахметова в Запорожье

Ракетный удар нанесен по заводу "Запорожсталь" в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:02

2024-09-25T07:02

2024-09-25T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Ракетный удар нанесен по заводу "Запорожсталь" в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска накрыли в копровом цеху завода Запорожсталь, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, вражескую технику и боеприпасы, после чего последовали множественные повторные детонации", - сказал Рогов. По его словам, в цехе хранилась западная военная техника, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. "Сам удар совпал с выгрузкой большого количества военной техники из эшелона", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974525060.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974524136.html

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