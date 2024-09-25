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Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу Ахметова в Запорожье
Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу Ахметова в Запорожье - РИА Новости, 25.09.2024
Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу Ахметова в Запорожье
Ракетный удар нанесен по заводу "Запорожсталь" в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:02
2024-09-25T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Ракетный удар нанесен по заводу "Запорожсталь" в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска накрыли в копровом цеху завода Запорожсталь, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, вражескую технику и боеприпасы, после чего последовали множественные повторные детонации", - сказал Рогов. По его словам, в цехе хранилась западная военная техника, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня. "Сам удар совпал с выгрузкой большого количества военной техники из эшелона", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974525060.html
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россия, запорожье, владимир рогов, запорожсталь, ринат ахметов, запорожская область, в мире
Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Запорожсталь, Ринат Ахметов, Запорожская область, В мире
Рогов сообщил о ракетном ударе по заводу Ахметова в Запорожье
Рогов: ВС России ударили по заводу "Запорожсталь" в оккупированном Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Ракетный удар нанесен по заводу "Запорожсталь" в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска накрыли в копровом цеху завода Запорожсталь, который принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, вражескую технику и боеприпасы, после чего последовали множественные повторные детонации", - сказал Рогов.
По его словам, в цехе хранилась западная военная техника, в том числе танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня.
"Сам удар совпал с выгрузкой большого количества военной техники из эшелона", - сказал Рогов.
Запорожская область
- регион России, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.