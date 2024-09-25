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Сербский доброволец охарактеризовал действия Запада на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
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11:57 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/zapad-1974566767.html
Сербский доброволец охарактеризовал действия Запада на Украине
Сербский доброволец охарактеризовал действия Запада на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
Сербский доброволец охарактеризовал действия Запада на Украине
Страны Запада уже не первый год поддерживают вооруженный конфликт на Украине, делая это точно так же, как раньше разжигали войну на руинах Югославии, заявил РИА РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:57
2024-09-25T11:57
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ГЕНИЧЕСК, 25 сен - РИА Новости. Страны Запада уже не первый год поддерживают вооруженный конфликт на Украине, делая это точно так же, как раньше разжигали войну на руинах Югославии, заявил РИА Новости сербский доброволец Деян Берич, известный под позывным "Деки". "Всё полностью одинаково. На Украине формировали нацбаты, которые финансировал Запад, а в Боснии у хорватов (в начале 1990-х годов) делали то же самое... А что станут делать люди в Донбассе, которые понимают, что натворили бандеровцы? Конечно, будут вооружаться и защищаться... В Хорватии (с начала 90-х годов - ред.) начали делать героем фашиста-усташа Анте Павелича, которого судили. (В 1945 году югославский суд заочно приговорил бежавшего за границу Павелича к смертной казни - ред.). Конечно, когда в Хорватии его начали делать героем, местные сербы сразу взялись за оружие, чтобы защитить свой дом", - сказал Берич. Говоря о боевых действиях, происходивших после распада его родной Югославии и происходящих в ходе конфликта вокруг Украины, собеседник агентства подчеркнул, что, по большому счету, они отличаются лишь масштабом. В остальном, добавил он, "почерк" вдохновителей конфликта совпадает. "Там - в общей сложности 200 тысяч бойцов, здесь - миллионы с обеих сторон. Но в остальном всё одинаково: сначала спровоцировали войну, финансировали ее, завозили наемников и вооружение... Закончится на Украине - начнут в другом месте. Им важно, чтобы в России были войны", - подчеркнул "Деки". Его визит в Херсонскую область был организован общероссийским общественным движением "Народный фронт". Делегация вместе с Беричем посетила новый корпус Херсонского технического университета, пообщалась со студентами вуза, провела награждение активистов нагрудными знаками "Всё для Победы". Деян Берич присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, став одним из первых иностранных добровольцев, принявших участие в боевых действиях против Киева. Позже снайперу было присвоено воинское звание майора. Был награжден медалью "За возвращение Крыма". В декабре 2023 года доброволец вошел в состав команды поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Двадцать пятого сентября Беричу исполнилось 50 лет.
https://ria.ru/20240925/vsu-1974542513.html
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в мире, украина, югославия, хорватия, владимир путин, сво
В мире, Украина, Югославия, Хорватия, Владимир Путин, СВО
Сербский доброволец охарактеризовал действия Запада на Украине

Доброволец Берич: Запад уже не первый год поддерживает конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 25 сен - РИА Новости. Страны Запада уже не первый год поддерживают вооруженный конфликт на Украине, делая это точно так же, как раньше разжигали войну на руинах Югославии, заявил РИА Новости сербский доброволец Деян Берич, известный под позывным "Деки".
"Всё полностью одинаково. На Украине формировали нацбаты, которые финансировал Запад, а в Боснии у хорватов (в начале 1990-х годов) делали то же самое... А что станут делать люди в Донбассе, которые понимают, что натворили бандеровцы? Конечно, будут вооружаться и защищаться... В Хорватии (с начала 90-х годов - ред.) начали делать героем фашиста-усташа Анте Павелича, которого судили. (В 1945 году югославский суд заочно приговорил бежавшего за границу Павелича к смертной казни - ред.). Конечно, когда в Хорватии его начали делать героем, местные сербы сразу взялись за оружие, чтобы защитить свой дом", - сказал Берич.
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Говоря о боевых действиях, происходивших после распада его родной Югославии и происходящих в ходе конфликта вокруг Украины, собеседник агентства подчеркнул, что, по большому счету, они отличаются лишь масштабом. В остальном, добавил он, "почерк" вдохновителей конфликта совпадает. "Там - в общей сложности 200 тысяч бойцов, здесь - миллионы с обеих сторон. Но в остальном всё одинаково: сначала спровоцировали войну, финансировали ее, завозили наемников и вооружение... Закончится на Украине - начнут в другом месте. Им важно, чтобы в России были войны", - подчеркнул "Деки".
Его визит в Херсонскую область был организован общероссийским общественным движением "Народный фронт". Делегация вместе с Беричем посетила новый корпус Херсонского технического университета, пообщалась со студентами вуза, провела награждение активистов нагрудными знаками "Всё для Победы".
Деян Берич присоединился к ополчению ДНР в 2014 году, став одним из первых иностранных добровольцев, принявших участие в боевых действиях против Киева. Позже снайперу было присвоено воинское звание майора. Был награжден медалью "За возвращение Крыма". В декабре 2023 года доброволец вошел в состав команды поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Двадцать пятого сентября Беричу исполнилось 50 лет.
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