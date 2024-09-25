https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.09.2024

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС

БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:57

2024-09-25T14:57

2024-09-25T15:20

в мире

запорожская аэс

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции, сообщили РИА Новости в оперативных службах."Двадцать пятого сентября 2024 года, в 13:10, по адресу город Энергодар, на промышленной зоне АО "ЭО ЗАЭС", примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3, произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА, который при падении сдетонировал, вследствие чего произошло возгорание сухой травы", — сказал собеседник агентства.Никто не пострадал, объекты атомной электростанции не повреждены.На месте работает подразделение МЧС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974337359.html

https://ria.ru/20240905/obstrely-1970749232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)