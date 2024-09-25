Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 25.09.2024 (обновлено: 15:20 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.09.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС
БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:57
2024-09-25T15:20
в мире
запорожская аэс
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974625870_156:0:3000:1600_1920x0_80_0_0_16f7d1a827adc85275764ff7f57e8150.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции, сообщили РИА Новости в оперативных службах.&quot;Двадцать пятого сентября 2024 года, в 13:10, по адресу город Энергодар, на промышленной зоне АО &quot;ЭО ЗАЭС&quot;, примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3, произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА, который при падении сдетонировал, вследствие чего произошло возгорание сухой травы&quot;, — сказал собеседник агентства.Никто не пострадал, объекты атомной электростанции не повреждены.На месте работает подразделение МЧС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974337359.html
https://ria.ru/20240905/obstrely-1970749232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974625870_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0425dfe5dc774c5dc87bd47b959be46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС

Украинский БПЛА сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС, объекты не повреждены

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
«

"Двадцать пятого сентября 2024 года, в 13:10, по адресу город Энергодар, на промышленной зоне АО "ЭО ЗАЭС", примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3, произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА, который при падении сдетонировал, вследствие чего произошло возгорание сухой травы", — сказал собеседник агентства.

Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Ситуация на ЗАЭС остается напряженной из-за военных действий, заявил Гросси
24 сентября, 02:15
Никто не пострадал, объекты атомной электростанции не повреждены.
На месте работает подразделение МЧС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
Это очень опасные теракты – Путин об ударах по Курской и Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Путин высказался об обстрелах Курской и Запорожской АЭС
5 сентября, 10:29
 
В миреЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала