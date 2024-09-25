https://ria.ru/20240925/zaes-1974622823.html
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 25.09.2024
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС
БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:57
2024-09-25T14:57
2024-09-25T15:20
в мире
запорожская аэс
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. БПЛА ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной станции, сообщили РИА Новости в оперативных службах."Двадцать пятого сентября 2024 года, в 13:10, по адресу город Энергодар, на промышленной зоне АО "ЭО ЗАЭС", примерно в 150 метрах от территории электростанции и примерно в 350 метрах от энергоблока № 3, произошел сброс боеприпаса с неустановленного БПЛА, который при падении сдетонировал, вследствие чего произошло возгорание сухой травы", — сказал собеседник агентства.Никто не пострадал, объекты атомной электростанции не повреждены.На месте работает подразделение МЧС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России. Все энергоблоки станции сейчас находятся в режиме "холодный останов" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974337359.html
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в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Украинский беспилотник сбросил боеприпас на территорию Запорожской АЭС
Украинский БПЛА сбросил боеприпас на территорию ЗАЭС, объекты не повреждены