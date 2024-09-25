https://ria.ru/20240925/yudaeva-1974554388.html

Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ

Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ - РИА Новости, 25.09.2024

Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого заместителя председателя Банка России Ксении... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:53

2024-09-25T10:53

2024-09-25T10:58

россия

мвф

михаил мишустин

антон силуанов

ксения юдаева

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/15/1559431584_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_46eb16fa7b8615da309fe211842105d5.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ), говорится в распоряжении кабмина."В связи с намеченными на период с 29 июля по 25 октября 2024 года очередными выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде (МВФ) поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Силуанову А.Г. в установленном порядке внести кандидатуру Юдаевой К.В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240925/senatory-1974550965.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мвф, михаил мишустин, антон силуанов, ксения юдаева, экономика