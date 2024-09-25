https://ria.ru/20240925/yudaeva-1974554388.html
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ - РИА Новости, 25.09.2024
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого заместителя председателя Банка России Ксении... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:53
2024-09-25T10:53
2024-09-25T10:58
россия
мвф
михаил мишустин
антон силуанов
ксения юдаева
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/15/1559431584_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_46eb16fa7b8615da309fe211842105d5.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ), говорится в распоряжении кабмина."В связи с намеченными на период с 29 июля по 25 октября 2024 года очередными выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде (МВФ) поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Силуанову А.Г. в установленном порядке внести кандидатуру Юдаевой К.В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ", - сказано в документе.
https://ria.ru/20240925/senatory-1974550965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155943/15/1559431584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09acec1a5f05a5fc66e728eae3d5e019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мвф, михаил мишустин, антон силуанов, ксения юдаева, экономика
Россия, МВФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Ксения Юдаева, Экономика
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ
Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в МВФ