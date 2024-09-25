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Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ - РИА Новости, 25.09.2024
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10:53 25.09.2024 (обновлено: 10:58 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/yudaeva-1974554388.html
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ - РИА Новости, 25.09.2024
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого заместителя председателя Банка России Ксении... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:53
2024-09-25T10:58
россия
мвф
михаил мишустин
антон силуанов
ксения юдаева
экономика
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ), говорится в распоряжении кабмина."В связи с намеченными на период с 29 июля по 25 октября 2024 года очередными выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде (МВФ) поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Силуанову А.Г. в установленном порядке внести кандидатуру Юдаевой К.В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ", - сказано в документе.
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россия, мвф, михаил мишустин, антон силуанов, ксения юдаева, экономика
Россия, МВФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Ксения Юдаева, Экономика
Юдаеву выдвинут на пост исполнительного директора в МВФ

Мишустин поручил выдвинуть Юдаеву на пост исполнительного директора в МВФ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Юдаева
Ксения Юдаева - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Юдаева. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову внести кандидатуру бывшего первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ), говорится в распоряжении кабмина.
"В связи с намеченными на период с 29 июля по 25 октября 2024 года очередными выборами исполнительных директоров в Международном валютном фонде (МВФ) поручить управляющему от Российской Федерации в МВФ Силуанову А.Г. в установленном порядке внести кандидатуру Юдаевой К.В. для избрания на пост исполнительного директора от Российской Федерации в МВФ и проинформировать об этом директора-распорядителя МВФ", - сказано в документе.
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