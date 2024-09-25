https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974596942.html

Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола

Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола - РИА Новости, 25.09.2024

Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ко второму чтению законопроекта о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола, создать их реестр. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:39

2024-09-25T13:39

2024-09-25T14:33

общество

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ко второму чтению законопроекта о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола, создать их реестр.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола."Предлагаю ко второму чтению предусмотреть в законопроекте формирование Генеральной прокуратурой, Минюстом и МИДом реестра стран, где законодательно разрешена смена пола. И это будет очевидным, понятным шагом в определении для органов опеки, есть ли вообще правовые основания для постановки вопроса в судебном порядке и рассмотрения процедуры усыновления", - сказала Яровая на пленарном заседании Госдумы.

https://ria.ru/20240924/volodin-1974371848.html

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общество, ирина яровая, госдума рф