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Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола
Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола - РИА Новости, 25.09.2024
Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ко второму чтению законопроекта о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола, создать их реестр. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T13:39
2024-09-25T13:39
2024-09-25T14:33
общество
ирина яровая
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ко второму чтению законопроекта о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола, создать их реестр.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола."Предлагаю ко второму чтению предусмотреть в законопроекте формирование Генеральной прокуратурой, Минюстом и МИДом реестра стран, где законодательно разрешена смена пола. И это будет очевидным, понятным шагом в определении для органов опеки, есть ли вообще правовые основания для постановки вопроса в судебном порядке и рассмотрения процедуры усыновления", - сказала Яровая на пленарном заседании Госдумы.
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общество, ирина яровая, госдума рф
Общество, Ирина Яровая, Госдума РФ
Яровая предложила создать реестр стран, где разрешена смена пола
Яровая: нужно создать реестр стран, где разрешена смена пола
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ко второму чтению законопроекта о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола, создать их реестр.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, в которых разрешена смена пола.
"Предлагаю ко второму чтению предусмотреть в законопроекте формирование Генеральной прокуратурой, Минюстом и МИДом реестра стран, где законодательно разрешена смена пола. И это будет очевидным, понятным шагом в определении для органов опеки, есть ли вообще правовые основания для постановки вопроса в судебном порядке и рассмотрения процедуры усыновления", - сказала Яровая на пленарном заседании Госдумы.