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НБКИ: средний размер микрозайма в России в августе снизился к июлю на 1% - РИА Новости, 25.09.2024
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10:40 25.09.2024 (обновлено: 10:54 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/yakutiya-1974551684.html
НБКИ: средний размер микрозайма в России в августе снизился к июлю на 1%
НБКИ: средний размер микрозайма в России в августе снизился к июлю на 1% - РИА Новости, 25.09.2024
НБКИ: средний размер микрозайма в России в августе снизился к июлю на 1%
Средний размер микрозайма в России в августе по отношению к июлю сократился на 1%, до 9,88 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:40
2024-09-25T10:54
россия
национальное бюро кредитных историй
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средний размер микрозайма в России в августе по отношению к июлю сократился на 1%, до 9,88 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ)."По данным 2 тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в августе 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 9,88 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0% (в июле 2024 года - 9,98 тысячи рублей)", - сообщается в материале.В региональном разрезе наибольший средний размер такого займа среди 30 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (11,59 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (10,92 тысячи), Ростовской (10,74 тысячи рублей) и Московской (10,56 тысячи) областях, а также Ханты-Мансийском АО - Югре (10,24 тысячи рублей).Наиболее существенное снижение среднего микрозайма среди тех же 30 лидеров в августе по сравнению июлем был отмечен в Адыгее (-6,4%), Якутии (-3,7%), Краснодарском крае (-2,1%), а также Кемеровской (-2%) и Иркутской (-1,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель сократился на 1,3% и 0,2% соответственно.Увеличение среднего займа было отмечено в Ростовской (+6,7%) и Волгоградской (+2,7%) областях, Удмуртии (+1,4%), Омской области (+1,0%) и Алтайском крае (+0,7%)."Средний чек" микрозайма снижается второй месяц подряд... На наш взгляд, такая динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
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россия, национальное бюро кредитных историй
Россия, Национальное бюро кредитных историй

НБКИ: средний размер микрозайма в России в августе снизился к июлю на 1%

© iStock.com / VioletaStoimenovaДевушка оформляет микрозайм в банке
Девушка оформляет микрозайм в банке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / VioletaStoimenova
Девушка оформляет микрозайм в банке
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Средний размер микрозайма в России в августе по отношению к июлю сократился на 1%, до 9,88 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным 2 тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в августе 2024 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 9,88 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0% (в июле 2024 года - 9,98 тысячи рублей)", - сообщается в материале.
В региональном разрезе наибольший средний размер такого займа среди 30 лидеров по объемам выдачи таких займов зафиксирован в Москве (11,59 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (10,92 тысячи), Ростовской (10,74 тысячи рублей) и Московской (10,56 тысячи) областях, а также Ханты-Мансийском АО - Югре (10,24 тысячи рублей).
Наиболее существенное снижение среднего микрозайма среди тех же 30 лидеров в августе по сравнению июлем был отмечен в Адыгее (-6,4%), Якутии (-3,7%), Краснодарском крае (-2,1%), а также Кемеровской (-2%) и Иркутской (-1,6%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель сократился на 1,3% и 0,2% соответственно.
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Увеличение среднего займа было отмечено в Ростовской (+6,7%) и Волгоградской (+2,7%) областях, Удмуртии (+1,4%), Омской области (+1,0%) и Алтайском крае (+0,7%).
"Средний чек" микрозайма снижается второй месяц подряд... На наш взгляд, такая динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них", - приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.
 
РоссияНациональное бюро кредитных историй
 
 
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