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Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024
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10:25 25.09.2024 (обновлено: 12:19 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/yakushev-1974548478.html
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента
Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал бывшего полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО), врио секретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:25
2024-09-25T12:19
политика
совет федерации рф
единая россия
владимир якушев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал бывшего полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО), врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева первым вице-спикером верхней палаты парламента.Таким образом, в Совфеде два первых вице-спикера – Якушев и Андрей Яцкин.Перед избранием Якушева сенаторы приняли постановление о досрочном сложении полномочий представителя Тюменской области от исполнительной власти Павла Тараканова, чей мандат и перешел врио секретаря генсовета "Единой России".Ранее Тараканов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении полномочий, в будущем рассчитывает вернуться в команду правительства Тюменской области. Решение губернатора по этому вопросу, по его словам, скоро тоже станет известным.
https://ria.ru/20240924/yakushev-1974415153.html
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политика, совет федерации рф, единая россия, владимир якушев
Политика, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Владимир Якушев
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента

Якушева единогласно избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента

© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал бывшего полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО), врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева первым вице-спикером верхней палаты парламента.
Таким образом, в Совфеде два первых вице-спикера – Якушев и Андрей Яцкин.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО
24 сентября, 13:26
Перед избранием Якушева сенаторы приняли постановление о досрочном сложении полномочий представителя Тюменской области от исполнительной власти Павла Тараканова, чей мандат и перешел врио секретаря генсовета "Единой России".
Ранее Тараканов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении полномочий, в будущем рассчитывает вернуться в команду правительства Тюменской области. Решение губернатора по этому вопросу, по его словам, скоро тоже станет известным.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Биография Владимира Якушева
24 сентября, 14:10
 
ПолитикаСовет Федерации РФЕдиная РоссияВладимир Якушев
 
 
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