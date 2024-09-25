https://ria.ru/20240925/yakushev-1974548478.html

Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента

Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024

Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента

Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал бывшего полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО), врио секретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:25

2024-09-25T10:25

2024-09-25T12:19

политика

совет федерации рф

единая россия

владимир якушев

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал бывшего полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО), врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева первым вице-спикером верхней палаты парламента.Таким образом, в Совфеде два первых вице-спикера – Якушев и Андрей Яцкин.Перед избранием Якушева сенаторы приняли постановление о досрочном сложении полномочий представителя Тюменской области от исполнительной власти Павла Тараканова, чей мандат и перешел врио секретаря генсовета "Единой России".Ранее Тараканов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении полномочий, в будущем рассчитывает вернуться в команду правительства Тюменской области. Решение губернатора по этому вопросу, по его словам, скоро тоже станет известным.

https://ria.ru/20240924/yakushev-1974415153.html

https://ria.ru/20240924/yakushev-1974424367.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, совет федерации рф, единая россия, владимир якушев