https://ria.ru/20240925/yakushev-1974548478.html
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента - РИА Новости, 25.09.2024
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента
Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал бывшего полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО), врио секретаря генсовета "Единой... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:25
2024-09-25T10:25
2024-09-25T12:19
политика
совет федерации рф
единая россия
владимир якушев
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совфед на пленарном заседании в среду единогласно избрал бывшего полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО), врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева первым вице-спикером верхней палаты парламента.Таким образом, в Совфеде два первых вице-спикера – Якушев и Андрей Яцкин.Перед избранием Якушева сенаторы приняли постановление о досрочном сложении полномочий представителя Тюменской области от исполнительной власти Павла Тараканова, чей мандат и перешел врио секретаря генсовета "Единой России".Ранее Тараканов сообщил РИА Новости, что написал заявление о сложении полномочий, в будущем рассчитывает вернуться в команду правительства Тюменской области. Решение губернатора по этому вопросу, по его словам, скоро тоже станет известным.
https://ria.ru/20240924/yakushev-1974415153.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, единая россия, владимир якушев
Политика, Совет Федерации РФ, Единая Россия, Владимир Якушев
Якушева избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента
Якушева единогласно избрали первым вице-спикером верхней палаты парламента