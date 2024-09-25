https://ria.ru/20240925/wildberries-1974531521.html

Сумма претензий Wildberries к "ВБ Девелопмент" увеличилась

Сумма претензий Wildberries к "ВБ Девелопмент" увеличилась - РИА Новости, 25.09.2024

Сумма претензий Wildberries к "ВБ Девелопмент" увеличилась

Сумма претензий Wildberries к "ВБ Девелопмент" увеличилась на 10 миллиардов рублей, до 37 миллиардов - это текущая сумма незакрытых авансов для оплаты... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:22

2024-09-25T08:22

2024-09-25T08:23

владислав бакальчук

wildberries

стрельба у офиса wildberries в москве

экономика

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сумма претензий Wildberries к "ВБ Девелопмент" увеличилась на 10 миллиардов рублей, до 37 миллиардов - это текущая сумма незакрытых авансов для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, заявили в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). Ранее в сентябре РВБ сообщила, что Wildberries подаст в суд на "ВБ Девелопмент" из-за невыполнения обязательств по договорам, юристы готовят иск на сумму порядка 27 миллиардов рублей. Отмечалось, что со стороны Wildberries все обязательства по этим договорам выполнены и "ВБ Девелопмент" перечислены авансовые платежи. В свою очередь "ВБ Девелопмент", как заявляли в РВБ, не предоставила никаких документов, подтверждающих оказание услуг и выполнение работ на эту сумму. "Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила "ВБ Девелопмент" для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей. Ранее компания сообщала о том, что "ВБ Девелопмент" не выполнила обязательства по договорам на сумму 27 млрд. Таким образом, по авансам, выплаченным за август и начало сентября, сумма претензий выросла еще на 10 млрд рублей", - сказали в пресс-службе. Wildberries планирует взыскать ранее выплаченные авансы в судебном порядке. В компании отметили, что юристы РВБ уведомили "ВБ Девелопмент" об отказе от текущих договоров и начали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой компании - она выступит техническим заказчиком при возведении логистических центров. "При этом, с добросовестными подрядчиками компания РВБ готова продолжать взаимодействие. Напомним, что на прошлой неделе крупнейшие подрядчики опубликовали открытые письма, в которых заявили о готовности не только продолжить строительство, но и завершить его в ранее установленные сроки. Руководители строительных компаний заявили, что не готовы быть инструментом шантажа и давления на Wildberries в руках "ВБ Девелопмент", - добавили в компании. Ранее, в августе, в РВБ сообщили, что кредиторская задолженность "ВБ Девелопмент" перед головной компанией составляет свыше 30 миллиардов рублей в связи с несвоевременным исполнением обязательств по вводу в эксплуатацию логистических центров. Владислав Бакальчук, учредитель компании "ВБ Девелопмент", объяснял, что задолженность возникает из-за авансов, которые нужно заплатить субподрядчикам.

https://ria.ru/20240813/wildberries--1966041582.html

https://ria.ru/20240913/wildberries-1972424155.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав бакальчук, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , экономика