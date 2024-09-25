https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение - РИА Новости, 25.09.2024

Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T02:42

2024-09-25T02:42

2024-09-25T02:45

москва

россия

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

происшествия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в материалах дела.В документах подчеркивается, что обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением". На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.

https://ria.ru/20240924/wildberries-1974337066.html

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