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Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение - РИА Новости, 25.09.2024
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02:42 25.09.2024 (обновлено: 02:45 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html
Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение - РИА Новости, 25.09.2024
Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:42
2024-09-25T02:45
москва
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
происшествия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы&quot;, — говорится в материалах дела.В документах подчеркивается, что обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением". На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
https://ria.ru/20240924/wildberries-1974337066.html
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москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве , происшествия
Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Происшествия
Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение

Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение в колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭскерхан Дадаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы
Эскерхан Дадаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эскерхан Дадаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в материалах дела.

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В документах подчеркивается, что обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".
На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
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МоскваРоссияWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба у офиса Wildberries в МосквеПроисшествия
 
 
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