Напавшим на офис Wildberries грозит пожизненное заключение
Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение в колонии
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭскерхан Дадаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы
Эскерхан Дадаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Напавшим на офис Wildberries в Москве грозит заключение в колонии вплоть до пожизненного срока, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
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"Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — говорится в материалах дела.
В документах подчеркивается, что обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".
На прошлой неделе в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным Следственного комитета, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Всем им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
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