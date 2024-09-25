https://ria.ru/20240925/wada-1974706714.html
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год - РИА Новости, 25.09.2024
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:16
2024-09-25T20:16
2024-09-25T20:17
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год. Список был утвержден исполкомом WADA по итогам заседания 12 сентября. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Ксипамид был добавлен в список запрещенных диуретиков и маскирующих препаратов. Мидодрин и тезофензин были добавлены в список стимуляторов, относящихся к особым субстанциям. Гуанфацин помечен незапрещенным. Элацестрант включен в число антиэстрогенных субстанций. Донорство, в том числе методом афереза, крови и кровяных компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови, теперь не запрещено в том случае, если оно осуществляется в донорском центре, имеющем аккредитацию регулирующего органа страны, в которой он находится. Организация будет мониторить использование и влияние фентанила и трамадола во внесоревновательный период. На основе информации, предоставленной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), бета-блокаторы больше не запрещены для использования в прыжках с трамплина и ряде дисциплин сноуборда.
https://rsport.ria.ru/20240919/doping-proba-1973633663.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спорт, олимпийские игры, всемирное антидопинговое агентство (wada), в мире
Спорт, Олимпийские игры, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), В мире
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
WADA на своем сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало
список запрещенных веществ на 2025 год.
Список был утвержден исполкомом WADA по итогам заседания 12 сентября. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Ксипамид был добавлен в список запрещенных диуретиков и маскирующих препаратов. Мидодрин и тезофензин были добавлены в список стимуляторов, относящихся к особым субстанциям. Гуанфацин помечен незапрещенным. Элацестрант включен в число антиэстрогенных субстанций.
Донорство, в том числе методом афереза, крови и кровяных компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови, теперь не запрещено в том случае, если оно осуществляется в донорском центре, имеющем аккредитацию регулирующего органа страны, в которой он находится.
Организация будет мониторить использование и влияние фентанила и трамадола во внесоревновательный период. На основе информации, предоставленной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), бета-блокаторы больше не запрещены для использования в прыжках с трамплина и ряде дисциплин сноуборда.