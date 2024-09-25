Рейтинг@Mail.ru
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 25.09.2024 (обновлено: 20:17 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/wada-1974706714.html
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год - РИА Новости, 25.09.2024
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T20:16
2024-09-25T20:17
спорт
олимпийские игры
всемирное антидопинговое агентство (wada)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_f41b1b3b960fb6c56033da10d0697be6.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год. Список был утвержден исполкомом WADA по итогам заседания 12 сентября. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Ксипамид был добавлен в список запрещенных диуретиков и маскирующих препаратов. Мидодрин и тезофензин были добавлены в список стимуляторов, относящихся к особым субстанциям. Гуанфацин помечен незапрещенным. Элацестрант включен в число антиэстрогенных субстанций. Донорство, в том числе методом афереза, крови и кровяных компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови, теперь не запрещено в том случае, если оно осуществляется в донорском центре, имеющем аккредитацию регулирующего органа страны, в которой он находится. Организация будет мониторить использование и влияние фентанила и трамадола во внесоревновательный период. На основе информации, предоставленной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), бета-блокаторы больше не запрещены для использования в прыжках с трамплина и ряде дисциплин сноуборда.
https://rsport.ria.ru/20240919/doping-proba-1973633663.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906544694_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_f43a1a4c6484e0974b69387156df8ac7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
спорт, олимпийские игры, всемирное антидопинговое агентство (wada), в мире
Спорт, Олимпийские игры, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), В мире
WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год

WADA на своем сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКонгресс WADA
Конгресс WADA - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Конгресс WADA. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год.
Список был утвержден исполкомом WADA по итогам заседания 12 сентября. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Ксипамид был добавлен в список запрещенных диуретиков и маскирующих препаратов. Мидодрин и тезофензин были добавлены в список стимуляторов, относящихся к особым субстанциям. Гуанфацин помечен незапрещенным. Элацестрант включен в число антиэстрогенных субстанций.
Донорство, в том числе методом афереза, крови и кровяных компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови, теперь не запрещено в том случае, если оно осуществляется в донорском центре, имеющем аккредитацию регулирующего органа страны, в которой он находится.
Организация будет мониторить использование и влияние фентанила и трамадола во внесоревновательный период. На основе информации, предоставленной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), бета-блокаторы больше не запрещены для использования в прыжках с трамплина и ряде дисциплин сноуборда.
Допинг-проба - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
ITA взяло рекордное число допинг-проб на Олимпийских играх в Париже
19 сентября, 13:47
 
СпортОлимпийские игрыВсемирное антидопинговое агентство (WADA)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала