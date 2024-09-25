https://ria.ru/20240925/wada-1974706714.html

WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год

WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год - РИА Новости, 25.09.2024

WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T20:16

2024-09-25T20:16

2024-09-25T20:17

спорт

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всемирное антидопинговое агентство (wada)

в мире

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте опубликовало список запрещенных веществ на 2025 год. Список был утвержден исполкомом WADA по итогам заседания 12 сентября. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года. Ксипамид был добавлен в список запрещенных диуретиков и маскирующих препаратов. Мидодрин и тезофензин были добавлены в список стимуляторов, относящихся к особым субстанциям. Гуанфацин помечен незапрещенным. Элацестрант включен в число антиэстрогенных субстанций. Донорство, в том числе методом афереза, крови и кровяных компонентов, включая плазму, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и стволовые клетки периферической крови, теперь не запрещено в том случае, если оно осуществляется в донорском центре, имеющем аккредитацию регулирующего органа страны, в которой он находится. Организация будет мониторить использование и влияние фентанила и трамадола во внесоревновательный период. На основе информации, предоставленной Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS), бета-блокаторы больше не запрещены для использования в прыжках с трамплина и ряде дисциплин сноуборда.

https://rsport.ria.ru/20240919/doping-proba-1973633663.html

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спорт, олимпийские игры, всемирное антидопинговое агентство (wada), в мире