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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:19 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/vzryv-1974722436.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье - РИА Новости, 25.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T23:19
2024-09-25T23:19
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога. "В Запорожье в некоторых районах города был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

"Общественное": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв

© Фото : ДСНС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : ДСНС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
"В Запорожье в некоторых районах города был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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