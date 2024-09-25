https://ria.ru/20240925/vystavka-1974528778.html

Россия представит свой павильон на выставке Airshow China 2024

Россия представит свой павильон на выставке Airshow China 2024 - РИА Новости, 25.09.2024

Россия представит свой павильон на выставке Airshow China 2024

Россия представит свой павильон на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:46

2024-09-25T07:46

2024-09-25T07:46

россия

чжухай

j-20

гуандун

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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Россия представит свой павильон на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, заявил на пресс-конференции в Пекине в среду заместитель губернатора провинции Чжан Ху. Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. По словам Чжан Ху, в выставке примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон. Он отметил, что общая выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров, количество выставочных залов составит 13. Крытая выставочная площадь составит 120 тысяч квадратных метров. Кроме того, как заявил Чжан Ху, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.

https://ria.ru/20240920/sanakoev-1973757476.html

https://ria.ru/20240925/sputnik-1974525197.html

россия

чжухай

гуандун

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россия, чжухай, j-20, гуандун