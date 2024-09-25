Рейтинг@Mail.ru
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 25.09.2024 (обновлено: 11:29 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/vystavka-1974470104.html
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина - РИА Новости, 25.09.2024
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина
Музей В.А. Тропинина к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина представляет межмузейный проект "Пушкин у Тропинина", сообщает пресс-служба культурного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:27
2024-09-25T11:29
культура
новости культуры
новости - туризм
александр пушкин
василий тропинин
санкт-петербург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974462819_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_b027f88c5dd7c9f5f1f89b1ef78e5a26.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Музей В.А. Тропинина к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина представляет межмузейный проект "Пушкин у Тропинина", сообщает пресс-служба культурного учреждения.Мероприятие проходит в партнерстве со Всероссийским музеем А.С. Пушкина и музеем МХАТ. Выставка посвящена одному из важнейших событий в отечественной культуре — созданию прижизненного портрета писателя кисти Тропинина.Живописный этюд и карандашный эскиз к знаменитому непарадному портрету 1827 года, где поэт изображен сидящим возле столика en trois quarts в халате, впервые доставят из Санкт-Петербурга в Москву. Работы исполнены Тропининым с натуры и позволяют проследить процесс создания знаменитого шедевра.Выставка объединяет более 70 произведений живописи, графики, предметов бытовой культуры, а также аудио выдержки пушкинских спектаклей и стихов из фондов Музея МХАТ. В экспозиции впервые в музее Тропинина будут использованы акустические системы направленного звука, что позволит посетителям слушать тексты, не мешая друг другу.Всероссийский музей А.С. Пушкина привозит в Москву 22 предмета, среди которых образы непосредственного "виновника" знакомства Пушкина с Тропининым – Сергея Соболевского, критика и публициста Владимира Одоевского, мецената и друга поэта Павла Нащокина, княгини Зинаиды Волконской, "царицы русской сцены" Екатерины Семеновой, а также рукописи и печатное издание "Бориса Годунова".В фокусе внимания – период 1826-1827 годов, когда один из лучших отечественных живописцев Василий Тропинин предложил новое художественное решение образа Александра Пушкина."Мы рады уникальной возможности в год 225-летия со дня рождения поэта поразмышлять вместе с посетителями музея над судьбами двух важнейших людей своего времени и впервые принимать выполненные с натуры карандашный эскиз и живописный этюд кисти Тропинина. Пушкин вновь будет гостить у мастера, как и в 1827 году", – отмечает директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева.Стихи Пушкина в исполнении лучших артистов Московского художественного театра украсят этот выставочный проект, добавят атмосферы и тепла, говорит директор Музея МХАТ Софья Грачева.
https://ria.ru/20240924/muzey-1974430458.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974462819_101:0:1240:854_1920x0_80_0_0_2727b8e15fa293f90ea5d0a4e3d3b263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, новости - туризм, александр пушкин, василий тропинин, санкт-петербург, москва
Культура, Новости культуры, Новости - Туризм, Александр Пушкин, Василий Тропинин, Санкт-Петербург, Москва
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина

В Москве в Музее Тропинина можно увидеть уникальный портрет Александра Пушкина

© Фото предоставлено пресс-службой Музея В.А. Тропинина/Александр АксеновМежмузейный проект "Пушкин у Тропинина"
Межмузейный проект Пушкин у Тропинина - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея В.А. Тропинина/Александр Аксенов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Музей В.А. Тропинина к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина представляет межмузейный проект "Пушкин у Тропинина", сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Мероприятие проходит в партнерстве со Всероссийским музеем А.С. Пушкина и музеем МХАТ. Выставка посвящена одному из важнейших событий в отечественной культуре — созданию прижизненного портрета писателя кисти Тропинина.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея В.А. Тропинина/Екатерина АрхиповаМежмузейный проект "Пушкин у Тропинина"
Межмузейный проект Пушкин у Тропинина - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея В.А. Тропинина/Екатерина Архипова
Межмузейный проект "Пушкин у Тропинина"
Живописный этюд и карандашный эскиз к знаменитому непарадному портрету 1827 года, где поэт изображен сидящим возле столика en trois quarts в халате, впервые доставят из Санкт-Петербурга в Москву. Работы исполнены Тропининым с натуры и позволяют проследить процесс создания знаменитого шедевра.
Выставка объединяет более 70 произведений живописи, графики, предметов бытовой культуры, а также аудио выдержки пушкинских спектаклей и стихов из фондов Музея МХАТ. В экспозиции впервые в музее Тропинина будут использованы акустические системы направленного звука, что позволит посетителям слушать тексты, не мешая друг другу.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея В.А. Тропинина/Александр АксеновМежмузейный проект "Пушкин у Тропинина"
Межмузейный проект Пушкин у Тропинина - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Музея В.А. Тропинина/Александр Аксенов
Межмузейный проект "Пушкин у Тропинина"
Всероссийский музей А.С. Пушкина привозит в Москву 22 предмета, среди которых образы непосредственного "виновника" знакомства Пушкина с Тропининым – Сергея Соболевского, критика и публициста Владимира Одоевского, мецената и друга поэта Павла Нащокина, княгини Зинаиды Волконской, "царицы русской сцены" Екатерины Семеновой, а также рукописи и печатное издание "Бориса Годунова".
В фокусе внимания – период 1826-1827 годов, когда один из лучших отечественных живописцев Василий Тропинин предложил новое художественное решение образа Александра Пушкина.
"Мы рады уникальной возможности в год 225-летия со дня рождения поэта поразмышлять вместе с посетителями музея над судьбами двух важнейших людей своего времени и впервые принимать выполненные с натуры карандашный эскиз и живописный этюд кисти Тропинина. Пушкин вновь будет гостить у мастера, как и в 1827 году", – отмечает директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева.
Стихи Пушкина в исполнении лучших артистов Московского художественного театра украсят этот выставочный проект, добавят атмосферы и тепла, говорит директор Музея МХАТ Софья Грачева.
Принятие после реставрации картины К. Брюллова Последний день Помпеи в Русском музее в корпусе Бенуа - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Русский музей завершил реставрацию картины Брюллова "Последний день Помпеи"
24 сентября, 15:18
 
КультураНовости культурыНовости - ТуризмАлександр ПушкинВасилий ТропининСанкт-ПетербургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала