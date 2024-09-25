https://ria.ru/20240925/vystavka-1974470104.html
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина - РИА Новости, 25.09.2024
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина
Музей В.А. Тропинина к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина представляет межмузейный проект "Пушкин у Тропинина", сообщает пресс-служба культурного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:27
2024-09-25T11:27
2024-09-25T11:29
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Музей В.А. Тропинина к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина представляет межмузейный проект "Пушкин у Тропинина", сообщает пресс-служба культурного учреждения.Мероприятие проходит в партнерстве со Всероссийским музеем А.С. Пушкина и музеем МХАТ. Выставка посвящена одному из важнейших событий в отечественной культуре — созданию прижизненного портрета писателя кисти Тропинина.Живописный этюд и карандашный эскиз к знаменитому непарадному портрету 1827 года, где поэт изображен сидящим возле столика en trois quarts в халате, впервые доставят из Санкт-Петербурга в Москву. Работы исполнены Тропининым с натуры и позволяют проследить процесс создания знаменитого шедевра.Выставка объединяет более 70 произведений живописи, графики, предметов бытовой культуры, а также аудио выдержки пушкинских спектаклей и стихов из фондов Музея МХАТ. В экспозиции впервые в музее Тропинина будут использованы акустические системы направленного звука, что позволит посетителям слушать тексты, не мешая друг другу.Всероссийский музей А.С. Пушкина привозит в Москву 22 предмета, среди которых образы непосредственного "виновника" знакомства Пушкина с Тропининым – Сергея Соболевского, критика и публициста Владимира Одоевского, мецената и друга поэта Павла Нащокина, княгини Зинаиды Волконской, "царицы русской сцены" Екатерины Семеновой, а также рукописи и печатное издание "Бориса Годунова".В фокусе внимания – период 1826-1827 годов, когда один из лучших отечественных живописцев Василий Тропинин предложил новое художественное решение образа Александра Пушкина."Мы рады уникальной возможности в год 225-летия со дня рождения поэта поразмышлять вместе с посетителями музея над судьбами двух важнейших людей своего времени и впервые принимать выполненные с натуры карандашный эскиз и живописный этюд кисти Тропинина. Пушкин вновь будет гостить у мастера, как и в 1827 году", – отмечает директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева.Стихи Пушкина в исполнении лучших артистов Московского художественного театра украсят этот выставочный проект, добавят атмосферы и тепла, говорит директор Музея МХАТ Софья Грачева.
https://ria.ru/20240924/muzey-1974430458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, новости - туризм, александр пушкин, василий тропинин, санкт-петербург, москва
Культура, Новости культуры, Новости - Туризм, Александр Пушкин, Василий Тропинин, Санкт-Петербург, Москва
Из Петербурга в Москву на выставку доставили уникальный портрет Пушкина
В Москве в Музее Тропинина можно увидеть уникальный портрет Александра Пушкина
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Музей В.А. Тропинина к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина представляет межмузейный проект "Пушкин у Тропинина", сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Мероприятие проходит в партнерстве со Всероссийским музеем А.С. Пушкина и музеем МХАТ. Выставка посвящена одному из важнейших событий в отечественной культуре — созданию прижизненного портрета писателя кисти Тропинина.
Живописный этюд и карандашный эскиз к знаменитому непарадному портрету 1827 года, где поэт изображен сидящим возле столика en trois quarts в халате, впервые доставят из Санкт-Петербурга в Москву. Работы исполнены Тропининым с натуры и позволяют проследить процесс создания знаменитого шедевра.
Выставка объединяет более 70 произведений живописи, графики, предметов бытовой культуры, а также аудио выдержки пушкинских спектаклей и стихов из фондов Музея МХАТ. В экспозиции впервые в музее Тропинина будут использованы акустические системы направленного звука, что позволит посетителям слушать тексты, не мешая друг другу.
Всероссийский музей А.С. Пушкина привозит в Москву 22 предмета, среди которых образы непосредственного "виновника" знакомства Пушкина с Тропининым – Сергея Соболевского, критика и публициста Владимира Одоевского, мецената и друга поэта Павла Нащокина, княгини Зинаиды Волконской, "царицы русской сцены" Екатерины Семеновой, а также рукописи и печатное издание "Бориса Годунова".
В фокусе внимания – период 1826-1827 годов, когда один из лучших отечественных живописцев Василий Тропинин предложил новое художественное решение образа Александра Пушкина.
"Мы рады уникальной возможности в год 225-летия со дня рождения поэта поразмышлять вместе с посетителями музея над судьбами двух важнейших людей своего времени и впервые принимать выполненные с натуры карандашный эскиз и живописный этюд кисти Тропинина. Пушкин вновь будет гостить у мастера, как и в 1827 году", – отмечает директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлева.
Стихи Пушкина в исполнении лучших артистов Московского художественного театра украсят этот выставочный проект, добавят атмосферы и тепла, говорит директор Музея МХАТ Софья Грачева.