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Процедура выборов председателя Совета Федерации

Процедура выборов председателя Совета Федерации - РИА Новости, 25.09.2024

Процедура выборов председателя Совета Федерации

Председатель Совета Федерации – должностное лицо, руководящее работой Совета Федерации (СФ). РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T00:30

2024-09-25T00:30

2024-09-25T00:30

справки

россия

совет федерации рф

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Председатель Совета Федерации – должностное лицо, руководящее работой Совета Федерации (СФ). Согласно действующему регламенту Совета Федерации, председатель Совета Федерации избирается из числа сенаторов Российской Федерации тайным голосованием с использованием электронной системы. Совет Федерации может принять решение о проведении тайного голосования с использованием бюллетеней.Председатель Совета Федерации избирается на срок его полномочий в качестве сенатора Российской Федерации — представителя от законодательного (представительного) или исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.Кандидатуры на должность председателя Совета Федерации предлагаются сенаторами Российской Федерации. Каждый сенатор вправе предложить только одну кандидатуру.Сенатор Российской Федерации, выдвинутый для избрания на должность председателя Совета Федерации, имеет право заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе сенатора принимается без обсуждения и голосования.По всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение, в ходе которого они выступают на заседании и отвечают на вопросы сенаторов. После обсуждения палата утверждает список кандидатур для голосования.Кандидат считается избранным, если в результате голосования он получил более половины голосов от общего числа сенаторов.В случае если на должность председателя Совета Федерации было выдвинуто более двух кандидатур и ни одна из них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов.Избранным на должность председателя Совета Федерации по итогам второго тура голосования считается тот кандидат, который получил более половины голосов от общего числа сенаторов.Если во втором туре голосования председатель Совета Федерации не избран, то процедура выборов повторяется начиная с выдвижения кандидатур.Решение об избрании председателя Совета Федерации оформляется постановлением Совета Федерации.Председатель Совета Федерации имеет следующие полномочия: созывает заседания Совфеда, в том числе внеочередные; формирует проект повестки дня заседания; ведет заседания палаты; подписывает постановления Совфеда.Председатель Совета Федерации организует работу Совета палаты и ведет его заседания; координирует работу комитетов Совфеда.Председатель Совета Федерации приводит к присяге лиц, назначенных на должности судьи Конституционного Суда Российской Федерации и Генерального прокурора Российской Федерации.Председатель Совета Федерации направляет для предварительного рассмотрения в комитеты палаты одобренные Госдумой РФ проекты законов РФ о поправках к Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные законы, а также законопроекты, поправки к законопроектам, разработанные комитетом Совета Федерации, сенатором Российской Федерации, которые предполагается внести в Государственную Думу; направляет Общественной палате РФ по ее запросу документы и материалы, необходимые для проведения общественной экспертизы проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов (за исключением материалов, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну).Председатель Совета Федерации опубликовывает для всеобщего сведения уведомления о принятых законах Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации; направляет для рассмотрения в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ принятые законы РФ о поправках к Конституции Российской Федерации; направляет президенту Российской Федерации для подписания и официального опубликования одобренные Советом Федерации законы РФ о поправках к Конституции РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы; направляет в Государственную Думу отклоненные Советом Федерации проекты законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы.Председатель Совета Федерации представляет палату во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также с парламентами иностранных государств, международными организациями, государственными и общественными деятелями иностранных государств; выступает от имени Совета Федерации с заявлениями по общеполитическим и социально-экономическим вопросам, носящим срочный характер.Председатель Совета Федерации участвует в согласительных процедурах, используемых президентом РФ для разрешения разногласий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ, а также между органами государственной власти субъектов Российской Федерации; координирует организацию парламентских слушаний, "круглых столов" и иных мероприятий, проводимых в Совете Федерации; а также решает иные вопросы организации деятельности Совета Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, совет федерации рф