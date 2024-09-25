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ВСУ дважды атаковали Горловку с беспилотников
ВСУ дважды атаковали Горловку с беспилотников - РИА Новости, 25.09.2024
ВСУ дважды атаковали Горловку с беспилотников
Украинские войска дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T22:37
2024-09-25T22:37
2024-09-25T22:37
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Никитовский район Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.35 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 21.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ дважды атаковали Горловку с беспилотников
ВСУ дважды сбросили взрывоопасные предметы с беспилотников на Горловку