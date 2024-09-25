"Происходит быстро". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте
Политолог Дисен: положение ВСУ быстро ухудшается из-за множества проблем
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Положение Вооруженных сил Украины быстро ухудшается из-за множества проблем, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack.
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"На Украине ситуация также быстро ухудшается, поскольку ВСУ страдают от нехватки личного состава, бронетехники, боеприпасов, средств ПВО, самолетов и множества другого вооружения", — говорится в материале.
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Кроме того, как указал эксперт, положение также становится хуже и в самой стране, где источники электроэнергии сильно повреждены, а украинцы все больше недовольны жесткой вербовкой в ряды ВСУ.
Он также считает, что Запад пересек точку невозврата в плане достижения мира на Украине.
Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск. Он отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.
В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени". Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.
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