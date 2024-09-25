https://ria.ru/20240925/vsu-1974542513.html

"Происходит быстро". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте

"Происходит быстро". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте - РИА Новости, 25.09.2024

"Происходит быстро". На Западе рассказали о ситуации в ВСУ на фронте

Положение Вооруженных сил Украины быстро ухудшается из-за множества проблем, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:52

2024-09-25T09:52

2024-09-25T09:52

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александр сырский

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Положение Вооруженных сил Украины быстро ухудшается из-за множества проблем, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack."На Украине ситуация также быстро ухудшается, поскольку ВСУ страдают от нехватки личного состава, бронетехники, боеприпасов, средств ПВО, самолетов и множества другого вооружения", — говорится в материале.Кроме того, как указал эксперт, положение также становится хуже и в самой стране, где источники электроэнергии сильно повреждены, а украинцы все больше недовольны жесткой вербовкой в ряды ВСУ.Он также считает, что Запад пересек точку невозврата в плане достижения мира на Украине.Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск. Он отметил, что даже некоторые круги на Украине, близкие к Министерству обороны, признают бедственное положение 72-й бригады ВСУ, находящейся в городе.В воскресенье депутат Рады Марьяна Безуглая назвала потерю Киевом Угледара "вопросом времени". Она обвинила в этом главкома ВСУ Александра Сырского, который, по ее словам, создал хаос в 72-й бригаде, сняв с должности комбрига во время российского наступления, и не способствовал пополнению подразделения.

https://ria.ru/20240924/wp-1974442455.html

https://ria.ru/20240924/sholts-1974411581.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, политика