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Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" обвинили в растрате

Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" обвинили в растрате - РИА Новости, 25.09.2024

Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" обвинили в растрате

Военными следственными органами предъявлено обвинение бывшему управляющему столовыми "Военторг-Восток" Рамазану Саидову по делу о растрате, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:49

2024-09-25T18:49

2024-09-25T18:49

происшествия

россия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

военторг

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Военными следственными органами предъявлено обвинение бывшему управляющему столовыми "Военторг-Восток" Рамазану Саидову по делу о растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России. "Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении бывшего управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата)", - говорится в сообщении. Уточняется, что между Минобороны России и АО "Военторг" заключен многомиллионный государственный контракт по оказанию услуг по питанию военнослужащих Минобороны России в Хабаровском крае. По данным СК, в период с июля по декабрь 2023 года и с января по март 2024 года Саидов с использованием своего служебного положения, под видом получения продуктов для организации питания военнослужащих, совершил их хищение в особо крупном размере на сумму в несколько миллионов рублей. Отмечается, что похищенные продукты питания Саидов реализовал через торговые точки Хабаровского края. Злоумышленник задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - заключило ведомство.

https://ria.ru/20240912/zaderzhanie-1972261684.html

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происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), военторг