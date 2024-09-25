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Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями - РИА Новости, 25.09.2024
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03:54 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/vizy-1974520400.html
Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями
Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями - РИА Новости, 25.09.2024
Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями
Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили американские визы с... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T03:54
2024-09-25T03:54
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НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижения, передает корреспондент РИА Новости. Посольство США в этот раз выдало представителям российских СМИ визы категории C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка. Аналогичные визы российские журналисты министерского пула получили и в июле, когда Лавров посещал Нью-Йорк. Визы С2 были выданы журналистам и в прошлом сентябре на неделю высокого уровня ГА ООН. При этом в январе журналистам пула выдали визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов с правом однократного въезда в страну. Данный тип визы не предполагает ограничения в передвижении. С мая 2021 года посольство США в Москве сократило объем консульских услуг и прекратило обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок. В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля того же года как ответ на очередные антироссийские санкции. Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестали оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев. Ранее госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974518764.html
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нью-йорк (город)
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сша, нью-йорк (город), россия, дмитрий песков, сергей лавров, оон, в мире
США, Нью-Йорк (город), Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ООН, В мире
Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями

Журналисты пула Лаврова получили визы с ограничениями на передвижения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 25 сен - РИА Новости. Журналисты, сопровождающие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, получили американские визы с ограничениями на передвижения, передает корреспондент РИА Новости.
Посольство США в этот раз выдало представителям российских СМИ визы категории C2 - так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях и могут находиться только в пределах радиуса 25 миль (около 40 километров) от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.
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Аналогичные визы российские журналисты министерского пула получили и в июле, когда Лавров посещал Нью-Йорк. Визы С2 были выданы журналистам и в прошлом сентябре на неделю высокого уровня ГА ООН. При этом в январе журналистам пула выдали визы категории I - неиммиграционные визы для иностранных журналистов с правом однократного въезда в страну. Данный тип визы не предполагает ограничения в передвижении.
С мая 2021 года посольство США в Москве сократило объем консульских услуг и прекратило обрабатывать заявки на выдачу неиммиграционных виз за исключением дипломатических поездок.
В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля того же года как ответ на очередные антироссийские санкции. Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестали оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев.
Ранее госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Как заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия сегодня" последует ограничение распространения информации американских СМИ в РФ. Он отметил, что зеркальные ответные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.
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