https://ria.ru/20240925/vitjazi-1974533975.html
"Русские Витязи" выступят на выставке Airshow China 2024
"Русские Витязи" выступят на выставке Airshow China 2024 - РИА Новости, 25.09.2024
"Русские Витязи" выступят на выставке Airshow China 2024
Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" выступит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:58
2024-09-25T08:58
2024-09-25T08:58
китай
чжухай
гуандун
русские витязи
воздушно-космические силы россии
j-20
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965656688_0:0:2013:1132_1920x0_80_0_0_c04630047a4c62af8a108c56a335a4b2.jpg
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" выступит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, заявил на пресс-конференции в Пекине в среду заместитель директора центра мониторинга и оперативного контроля Управления гражданской авиации КНР Дай Цзюнь. Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. "Пилотажная группа "Русские витязи" вместе с пилотажной группой (ВВС Народно-освободительной армии Китая - ред.) "Красные соколы" продемонстрируют свое искусство", - сказал Дай Цзюнь. Он также отметил, что в рамках предстоящей выставки запланирована "очень насыщенная" программа демонстрационных полетов авиации. Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон. Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.
https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html
https://ria.ru/20240610/vityazi-1951851941.html
https://ria.ru/20240419/lavrov-1941035788.html
китай
чжухай
гуандун
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0c/1965656688_319:17:1665:1027_1920x0_80_0_0_bdcf54ee5c69e48e92fc74e7eae61d65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, чжухай, гуандун, русские витязи, воздушно-космические силы россии, j-20, в мире
Китай, Чжухай, Гуандун, Русские Витязи, Воздушно-космические силы России, J-20, В мире
"Русские Витязи" выступят на выставке Airshow China 2024
"Русские Витязи" в ноябре выступят на выставке Airshow China 2024
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" выступит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, заявил на пресс-конференции в Пекине в среду заместитель директора центра мониторинга и оперативного контроля Управления гражданской авиации КНР Дай Цзюнь.
Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября.
"Пилотажная группа "Русские витязи" вместе с пилотажной группой (ВВС Народно-освободительной армии Китая - ред.) "Красные соколы" продемонстрируют свое искусство", - сказал Дай Цзюнь.
Он также отметил, что в рамках предстоящей выставки запланирована "очень насыщенная" программа демонстрационных полетов авиации.
Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией
, США
, Саудовской Аравией
и Италией
, представит свой павильон.
Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов.
Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребите
ли J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.