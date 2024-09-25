https://ria.ru/20240925/vitjazi-1974533975.html

"Русские Витязи" выступят на выставке Airshow China 2024

"Русские Витязи" выступят на выставке Airshow China 2024 - РИА Новости, 25.09.2024

"Русские Витязи" выступят на выставке Airshow China 2024

Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" выступит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T08:58

2024-09-25T08:58

2024-09-25T08:58

китай

чжухай

гуандун

русские витязи

воздушно-космические силы россии

j-20

в мире

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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи" выступит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024, которая в ноябре пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун, заявил на пресс-конференции в Пекине в среду заместитель директора центра мониторинга и оперативного контроля Управления гражданской авиации КНР Дай Цзюнь. Пятнадцатая международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2024 пройдет в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун с 12 по 17 ноября. "Пилотажная группа "Русские витязи" вместе с пилотажной группой (ВВС Народно-освободительной армии Китая - ред.) "Красные соколы" продемонстрируют свое искусство", - сказал Дай Цзюнь. Он также отметил, что в рамках предстоящей выставки запланирована "очень насыщенная" программа демонстрационных полетов авиации. Заместитель губернатора провинции Гуандун Чжан Ху в ходе пресс-конференции заявил, что в Airshow China 2024 примут участие 890 компаний из 47 стран и регионов, из них Россия, наряду с Францией, США, Саудовской Аравией и Италией, представит свой павильон. Он отметил, что выставочная площадь в рамках выставки достигнет 450 тысяч квадратных метров. Кроме того, на предстоящей выставке впервые в ее истории будет открыта демонстрационная зона для беспилотных летательных аппаратов. Крупнейшая в Китае авиационная выставка Airshow China проходит с 1996 года в городе Чжухай раз в два года. Ее тематика - военная и гражданская авиатехника, космическая техника, вооружение и военная техника для десанта, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Китай на выставке традиционно представляет новинки военной, космической и гражданской техники. В 2022 году в выставке приняли участие более 740 компаний из 43 стран и регионов, китайская армия тогда представила беспилотный летательный аппарат Attack-2, бомбардировщик H-6K и зенитные ракеты HQ-9B, а истребители J-20 и самолет-заправщик YU-20 приняли участие в демонстрационном полете в рамках авиашоу.

https://ria.ru/20240328/aviatsiya-1936279915.html

https://ria.ru/20240610/vityazi-1951851941.html

https://ria.ru/20240419/lavrov-1941035788.html

китай

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гуандун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, чжухай, гуандун, русские витязи, воздушно-космические силы россии, j-20, в мире