https://ria.ru/20240925/virusy-1974519643.html

В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне - РИА Новости, 25.09.2024

В Госдуме назвали три признака зараженного вирусами приложения на телефоне

Приложения на телефоне, которые запрашивают избыточные разрешения, а также скачанные с непроверенных сайтов и показывающие стороннюю рекламу, скорее всего... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T03:17

2024-09-25T03:17

2024-09-25T13:28

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Приложения на телефоне, которые запрашивают избыточные разрешения, а также скачанные с непроверенных сайтов и показывающие стороннюю рекламу, скорее всего заражены вирусами, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."В первую очередь угрозу представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы. Такие приложения часто замаскированы под безобидные программы, например, игры или утилиты, но их основная цель — получить доступ к личным данным пользователя, таким как пароли, банковская информация и контакты. Установив такое приложение, пользователь рискует потерять контроль над своими данными, которые могут быть использованы злоумышленниками для кражи денег или распространения вредоносного контента", — сказал он. Как отметил Немкин, вторая категория опасных приложений — это программы, запрашивающие избыточные разрешения. Некоторые приложения требуют доступ к функциям смартфона, которые им не нужны для нормальной работы, например, к камере, микрофону, контактам или геолокации, добавил он."Такие приложения часто используют собранную информацию для таргетированной рекламы, но данные могут быть проданы и менее добросовестным компаниям, что ставит под угрозу личную жизнь и безопасность пользователей", — отметил парламентарий.Также могут быть опасны фальшивые приложения, имитирующие популярные программы или сервисы. Такие подделки создаются с целью введения пользователя в заблуждение. Человек может думать, что скачивает официальное приложение банка или социальной сети, а на самом деле устанавливает вредоносную программу, которая будет красть его логины и пароли. Эти приложения распространяются через сторонние магазины приложений или по подозрительным ссылкам, что делает их особенно опасными для пользователей, которые не проверяют источник скачивания.Опасность, по словам депутата, представляют и программы со встроенной рекламой и нежелательным ПО. На первый взгляд такие приложения кажутся безопасными, но на самом деле они могут постоянно показывать пользователю рекламу, перенаправлять его на мошеннические сайты или даже скачивать дополнительные вредоносные программы без его ведома. Это приводит к снижению производительности устройства, а также риску заражения смартфона опасными вирусами, добавил он.

https://ria.ru/20240925/elzhur-1778508047.html

https://ria.ru/20240917/moshenniki-1973085959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф