https://ria.ru/20240925/vebinar-1974611716.html

Вебинар по искусственному интеллекту пройдет в "МТШ"

Вебинар по искусственному интеллекту пройдет в "МТШ" - РИА Новости, 25.09.2024

Вебинар по искусственному интеллекту пройдет в "МТШ"

Сотрудники промпредприятий с 1 по 29 октября смогут прослушать бесплатный вебинар "Нейронные сети в PyTorch" в рамках проекта "Московской технической школы"... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:20

2024-09-25T14:20

2024-09-25T14:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Сотрудники промпредприятий с 1 по 29 октября смогут прослушать бесплатный вебинар "Нейронные сети в PyTorch" в рамках проекта "Московской технической школы" ("МТШ"), Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" и компании "СберОбразование", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Использование искусственного интеллекта открывает перед промышленностью новые возможности для роста и инновационного развития. С помощью ИИ-инструментов компании повышают эффективность и снижают производственные затраты за счет контроля качества с применением компьютерного зрения, автоматизации складских операций и точного планирования производства. Сегодня сотрудники предприятий столицы могут повысить свои компетенции в области ИИ благодаря 38 специализированным курсам "Московской технической школы", – привели в ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что, в частности, "МТШ" организует различные образовательные спецмероприятия. Так, с 1 по 29 октября состоится вебинар по нейронным сетям, в ходе которого участники освоят технологии их применения и шаги по разработке и обучению моделей.Курс включает восемнадцать учебных часов. В ходе обучения можно приобрести новые навыки в разработке, использовании и внедрении ИИ на промпредприятиях.По словам, ассистент Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Артема Сороки курс "Нейронные сети в PyTorch" предназначен для тех, кто хочет погрузиться в мир машинного обучения и искусственного интеллекта, а также получить практические навыки работы с одной из самых популярных библиотек для глубокого обучения."Участники смогут ознакомиться с теорией и практикой с использованием реальных данных. По завершении курса у слушателей появится понимание основных концепций, что откроет двери к более сложным темам в области глубокого обучения", – цитируют в ДИПП спикера.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее отметил, что для внедрения на производствах современных технологий необходимы новые инженерные кадры. Чтобы помочь промышленным предприятиям решить вопрос дефицита сотрудников, власти города в 2021 году совместно с ведущими техническими вузами и компаниями создали специальный проект "Московская техническая школа". С его помощью инженеры повышают квалификацию в работе с инновационными технологиями, которые развивают промышленный потенциал Москвы и оптимизируют производственные процессы, добавили в ДИПП.Там напомнили, что на сегодняшний день "Московская техническая школа" предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для сотрудников предприятий разработано более 200 программ повышения квалификации. Открыто десять общих направлений, а также четыре специальных. Кроме учебных курсов, участникам предлагают вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

https://ria.ru/20240925/ii-resheniya-1974585963.html

https://ria.ru/20240924/rezident-1974391561.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, сергей собянин