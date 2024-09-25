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В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 25.09.2024
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07:34 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/vakhtovik-1974527377.html
В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики
В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 25.09.2024
В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики
Вахтовика в Приамурье суд наказал арестом на 15 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:34
2024-09-25T07:34
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Вахтовика в Приамурье суд наказал арестом на 15 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. По данным ведомства, вахтовик хотел "выделиться" и решил показать жителям в посёлке Февральск татуировку с нацистской символикой на спине. В суде он признал вину и пояснил, что сделал татуировку в 2010 году в Иркутской области, когда состоял в неформальной группе, символом которой и было это изображение. По словам мужчины, он хочет татуировку свести, но нет денег. Приехал на вахту их зарабатывать. "Селемджинский районный суд признал Шепелева виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание - 15 суток ареста", - говорится в сообщении. Обстоятельством, отягчающим ответственность, стало совершение правонарушения в состоянии опьянения, уточнили в суде.
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амурская область, происшествия, иркутская область
Амурская область, Происшествия, Иркутская область
В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики

В Приамурье на 15 суток арестован вахтовик за демонстрацию нацистской символики

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Вахтовика в Приамурье суд наказал арестом на 15 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
По данным ведомства, вахтовик хотел "выделиться" и решил показать жителям в посёлке Февральск татуировку с нацистской символикой на спине. В суде он признал вину и пояснил, что сделал татуировку в 2010 году в Иркутской области, когда состоял в неформальной группе, символом которой и было это изображение. По словам мужчины, он хочет татуировку свести, но нет денег. Приехал на вахту их зарабатывать.
"Селемджинский районный суд признал Шепелева виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание - 15 суток ареста", - говорится в сообщении.
Обстоятельством, отягчающим ответственность, стало совершение правонарушения в состоянии опьянения, уточнили в суде.
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