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В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики
В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 25.09.2024
В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики
Вахтовика в Приамурье суд наказал арестом на 15 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:34
2024-09-25T07:34
2024-09-25T07:34
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Вахтовика в Приамурье суд наказал арестом на 15 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. По данным ведомства, вахтовик хотел "выделиться" и решил показать жителям в посёлке Февральск татуировку с нацистской символикой на спине. В суде он признал вину и пояснил, что сделал татуировку в 2010 году в Иркутской области, когда состоял в неформальной группе, символом которой и было это изображение. По словам мужчины, он хочет татуировку свести, но нет денег. Приехал на вахту их зарабатывать. "Селемджинский районный суд признал Шепелева виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание - 15 суток ареста", - говорится в сообщении. Обстоятельством, отягчающим ответственность, стало совершение правонарушения в состоянии опьянения, уточнили в суде.
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амурская область, происшествия, иркутская область
Амурская область, Происшествия, Иркутская область
В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики
В Приамурье на 15 суток арестован вахтовик за демонстрацию нацистской символики