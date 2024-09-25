https://ria.ru/20240925/vakhtovik-1974527377.html

В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики

В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики - РИА Новости, 25.09.2024

В Приамурье арестовали вахтовика за демонстрацию нацистской символики

Вахтовика в Приамурье суд наказал арестом на 15 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:34

2024-09-25T07:34

2024-09-25T07:34

амурская область

происшествия

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941832452_0:349:2966:2017_1920x0_80_0_0_dc60a53c81552fc4c87c2061e8186b0f.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 сен – РИА Новости. Вахтовика в Приамурье суд наказал арестом на 15 суток за демонстрацию татуировки с нацистской символикой, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. По данным ведомства, вахтовик хотел "выделиться" и решил показать жителям в посёлке Февральск татуировку с нацистской символикой на спине. В суде он признал вину и пояснил, что сделал татуировку в 2010 году в Иркутской области, когда состоял в неформальной группе, символом которой и было это изображение. По словам мужчины, он хочет татуировку свести, но нет денег. Приехал на вахту их зарабатывать. "Селемджинский районный суд признал Шепелева виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание - 15 суток ареста", - говорится в сообщении. Обстоятельством, отягчающим ответственность, стало совершение правонарушения в состоянии опьянения, уточнили в суде.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

амурская область

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, происшествия, иркутская область