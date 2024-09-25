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Пушилин рассказал об освобождении Украинска - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 25.09.2024 (обновлено: 10:07 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ukrainsk-1974542152.html
Пушилин рассказал об освобождении Украинска
Пушилин рассказал об освобождении Украинска - РИА Новости, 25.09.2024
Пушилин рассказал об освобождении Украинска
Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:50
2024-09-25T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
красногоровка
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Мы видим, красноармейское направление для нас крайне важно. Мы видим, что там делают наши подразделения - и 114 и 110… Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который там был недавно освобожден, но уже совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", - сказал он.
https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html
донецкая народная республика
красногоровка
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красногоровка
Пушилин рассказал об освобождении Украинска

Глава ДНР Денис Пушилин: город Украинск в ДНР был недавно освобожден

© РИА НовостиНаселенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных
Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости
Населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль российских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Мы видим, красноармейское направление для нас крайне важно. Мы видим, что там делают наши подразделения - и 114 и 110… Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который там был недавно освобожден, но уже совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", - сказал он.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР
20 сентября, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинКрасногоровка
 
 
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