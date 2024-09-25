https://ria.ru/20240925/ukrainsk-1974542152.html
Пушилин рассказал об освобождении Украинска
Пушилин рассказал об освобождении Украинска - РИА Новости, 25.09.2024
Пушилин рассказал об освобождении Украинска
Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:50
2024-09-25T09:50
2024-09-25T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
красногоровка
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Мы видим, красноармейское направление для нас крайне важно. Мы видим, что там делают наши подразделения - и 114 и 110… Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который там был недавно освобожден, но уже совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", - сказал он.
https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html
донецкая народная республика
красногоровка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, красногоровка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Красногоровка
Пушилин рассказал об освобождении Украинска
Глава ДНР Денис Пушилин: город Украинск в ДНР был недавно освобожден