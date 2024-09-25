https://ria.ru/20240925/ukrainsk-1974542152.html

Пушилин рассказал об освобождении Украинска

Пушилин рассказал об освобождении Украинска - РИА Новости, 25.09.2024

Пушилин рассказал об освобождении Украинска

Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:50

2024-09-25T09:50

2024-09-25T10:07

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

красногоровка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973232374_0:206:576:530_1920x0_80_0_0_3a8e106d72579763e6e30693bf2dcbe7.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Город Украинск в ДНР был недавно освобожден, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."Мы видим, красноармейское направление для нас крайне важно. Мы видим, что там делают наши подразделения - и 114 и 110… Мы видим, что там говорить, за Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который там был недавно освобожден, но уже совершенно там по-другому ситуация дальше развивается", - сказал он.

https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html

донецкая народная республика

красногоровка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, красногоровка