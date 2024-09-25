Олигарх Коломойский* обвинил США в причастности к его аресту
Украинский олигарх Коломойский заявил, что США виновны в его задержании
Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), который уже год находится на Украине под арестом, на заседании Высшего антикоррупционного суда заявил, что США виновны в его задержании.
"Была поездка в Америку год назад, в августе, руководящего состава антикоррупционной вертикали, там был и ВАКС (Высший антикоррупционный суд – ред.), и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.) руководитель, и руководитель САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.)… После этой поездки был срочный звонок сюда и сказали, что Коломойскому*, давайте, делайте, что хотите, быстро подозрение", - приводит слова Коломойского* агентство УНИАН.
По его словам, после звонка ему была назначена срочная экспертиза в СБУ, после чего Коломойскому* вручили подозрение. При этом, как он утверждает, НАБУ за год ни разу не допросило его по делу, касающемуся взаимоотношений бывшего владельца с национализированным "ПриватБанком". По словам Коломойского*, допрос назначали и переносили минимум 13 раз.
"С сентября прошлого года у меня вообще ни одного допроса не было. По этому поводу меня не допрашивали", - добавил Коломойский*, назвав подозрение по делу "смешным", потому что, по его словам, он продал свои акции, получил деньги и отдал их "ПриватБанку".
Как сообщало 21 августа бюро экономической безопасности Украины, следователи завершили досудебное расследование против Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога. После этого содержание под стражей постоянно продлевается.
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.
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