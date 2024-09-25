https://ria.ru/20240925/ukraina-1974722610.html

Олигарх Коломойский* обвинил США в причастности к его аресту

Олигарх Коломойский* обвинил США в причастности к его аресту - РИА Новости, 25.09.2024

Олигарх Коломойский* обвинил США в причастности к его аресту

Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), который уже год находится на Украине под арестом, на заседании... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T23:22

2024-09-25T23:22

2024-09-25T23:22

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сша

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национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

приватбанк

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), который уже год находится на Украине под арестом, на заседании Высшего антикоррупционного суда заявил, что США виновны в его задержании. "Была поездка в Америку год назад, в августе, руководящего состава антикоррупционной вертикали, там был и ВАКС (Высший антикоррупционный суд – ред.), и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.) руководитель, и руководитель САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.)… После этой поездки был срочный звонок сюда и сказали, что Коломойскому*, давайте, делайте, что хотите, быстро подозрение", - приводит слова Коломойского* агентство УНИАН. По его словам, после звонка ему была назначена срочная экспертиза в СБУ, после чего Коломойскому* вручили подозрение. При этом, как он утверждает, НАБУ за год ни разу не допросило его по делу, касающемуся взаимоотношений бывшего владельца с национализированным "ПриватБанком". По словам Коломойского*, допрос назначали и переносили минимум 13 раз. "С сентября прошлого года у меня вообще ни одного допроса не было. По этому поводу меня не допрашивали", - добавил Коломойский*, назвав подозрение по делу "смешным", потому что, по его словам, он продал свои акции, получил деньги и отдал их "ПриватБанку". Как сообщало 21 августа бюро экономической безопасности Украины, следователи завершили досудебное расследование против Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса Украины, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. СБУ 2 сентября 2023 года предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога. После этого содержание под стражей постоянно продлевается.* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240925/sud-1974622247.html

https://ria.ru/20240914/kolomoyskiy-1972753221.html

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в мире, украина, сша, америка, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, приватбанк