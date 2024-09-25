https://ria.ru/20240925/ukraina-1974700672.html

"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ

"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024

"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ

Владимир Зеленский, по сути, признает, что украинские войска не могут продолжать боевые действия на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T19:38

2024-09-25T19:38

2024-09-25T19:38

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, по сути, признает, что украинские войска не могут продолжать боевые действия на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Сам Зеленский сейчас признал, что ситуация становится критической для Украины. Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше. Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима признает это, но при этом все равно продолжает говорить о так называемом плане победы. Зеленский верит, что если страну сейчас примут в НАТО, то она якобы сможет одержать победу и вернуть потерянные территории, добавил Меркурис."Сейчас я не думаю, что кто-то, кроме нескольких людей в СМИ, все еще верит, что нечто подобное может произойти", — резюмировал аналитик.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.

https://ria.ru/20240925/rossiya-1974690647.html

https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974677543.html

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