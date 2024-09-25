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"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:38 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974700672.html
"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ
Владимир Зеленский, по сути, признает, что украинские войска не могут продолжать боевые действия на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T19:38
2024-09-25T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
нато
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, по сути, признает, что украинские войска не могут продолжать боевые действия на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Сам Зеленский сейчас признал, что ситуация становится критической для Украины. Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше. Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы", — отметил он.По словам эксперта, глава киевского режима признает это, но при этом все равно продолжает говорить о так называемом плане победы. Зеленский верит, что если страну сейчас примут в НАТО, то она якобы сможет одержать победу и вернуть потерянные территории, добавил Меркурис."Сейчас я не думаю, что кто-то, кроме нескольких людей в СМИ, все еще верит, что нечто подобное может произойти", — резюмировал аналитик.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
https://ria.ru/20240925/rossiya-1974690647.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, нато, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Зеленский сейчас признал". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ

Меркурис: Зеленский фактически признал, что ВСУ не могут продолжать воевать

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский, по сути, признает, что украинские войска не могут продолжать боевые действия на передовой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Сам Зеленский сейчас признал, что ситуация становится критической для Украины. Он делает такие признания, которые он никогда не делал раньше. Он говорит, что Украина не может продолжать воевать так, как сейчас, что она почти исчерпала свои ресурсы", — отметил он.
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По словам эксперта, глава киевского режима признает это, но при этом все равно продолжает говорить о так называемом плане победы. Зеленский верит, что если страну сейчас примут в НАТО, то она якобы сможет одержать победу и вернуть потерянные территории, добавил Меркурис.
"Сейчас я не думаю, что кто-то, кроме нескольких людей в СМИ, все еще верит, что нечто подобное может произойти", — резюмировал аналитик.
Ранее в среду в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск освободили населенные пункты Острое и Григоровка в ДНР. Накануне в ведомстве заявили, что ВС России нанесли поражение формированиям 40 украинских бригад и отразили 16 контратак. Потери ВСУ составили до 2030 военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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