https://ria.ru/20240925/ukraina-1974674742.html

Минюст Украины подал иск о применении санкций к Фридману, Авену и Косогову

Минюст Украины подал иск о применении санкций к Фридману, Авену и Косогову - РИА Новости, 25.09.2024

Минюст Украины подал иск о применении санкций к Фридману, Авену и Косогову

Минюст Украины заявил, что подал иск в суд о конфискации активов компаний, которые связаны с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:34

2024-09-25T17:34

2024-09-25T17:34

украина

россия

грузия

михаил фридман

петр авен

владимир зеленский

альфа-групп

служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минюст Украины заявил, что подал иск в суд о конфискации активов компаний, которые связаны с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Андреем Косоговым. "Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении к Фридману Михаилу Маратовичу, Авену Петру Олеговичу, Косогову Андрею Николаевичу и компании Rissa Investments Limited санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 закона Украины "О санкциях" (предусматривает блокировку активов – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном на странице минюста в соцсети Facebook*. В частности, ведомство просит взыскать в доход государства 82% акций страховой компании "Альфа страхование", 86,2% доли уставного капитала компаний "Альфа-Лизинг Украина", "Паритет Финанс", "Сенс диджитал", по 100% акций "Миргородского завода минеральных вод", "Моршинского завода минеральных вод "Оскар". "Фридман, Авен и Косогов являются российскими бизнесменами, учредителями и акционерами компаний, входящих в финансово-инвестиционный консорциум "Альфа-Групп". Компания Rissa Investments Limited является холдинговой компанией, дочерние предприятия которой осуществляют производство и дистрибуцию минеральных вод, в частности, на территории Украины, Российской Федерации и Грузии, и вместе с компанией Rissa Investments Limited образуют Группу компаний "Боржоми", - утверждают в минюсте Украины. Ранее Служба безопасности Украины сообщила об аресте всех украинских активов российских предпринимателей Фридмана, Авена и Косогова на сумму более 463 миллионов долларов. Владимир Зеленский в ноябре 2023 года ввел санкции против девяти компаний, которые связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. В сентябре 2023 года СБУ заявляла, что завела новое уголовное дело против Фридмана, которого подозревают в финансировании российской военной операции на Украине. Ранее правоохранительные органы Украины завели против Фридмана уголовное дело по подозрению в выводе капитала.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948520681.html

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937993777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, грузия, михаил фридман, петр авен, владимир зеленский, альфа-групп, служба безопасности украины, в мире