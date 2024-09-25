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На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974650632.html
На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов
На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов - РИА Новости, 25.09.2024
На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов
Принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики,... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:27
2024-09-25T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщили в среду в украинском министерстве по вопросам реинтеграции. "Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковской и Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства реинтеграции Украины. По информации ведомства, эвакуация объявлена еще из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех на подконтрольной Киеву части ДНР. Накануне в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 25 мая сообщал, что из приграничных районов региона эвакуированы более 11 тысяч жителей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
https://ria.ru/20240919/plennyy-1973545443.html
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов

На Украине объявили эвакуацию из 32 населенных пунктов Харьковской области и ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщили в среду в украинском министерстве по вопросам реинтеграции.
"Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковской и Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства реинтеграции Украины.
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По информации ведомства, эвакуация объявлена еще из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех на подконтрольной Киеву части ДНР.
Накануне в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 25 мая сообщал, что из приграничных районов региона эвакуированы более 11 тысяч жителей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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