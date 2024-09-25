На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов
На Украине объявили эвакуацию из 32 населенных пунктов Харьковской области и ДНР
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщили в среду в украинском министерстве по вопросам реинтеграции.
"Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковской и Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства реинтеграции Украины.
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По информации ведомства, эвакуация объявлена еще из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех на подконтрольной Киеву части ДНР.
Накануне в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 25 мая сообщал, что из приграничных районов региона эвакуированы более 11 тысяч жителей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
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