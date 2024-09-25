https://ria.ru/20240925/ukraina-1974650632.html

На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов

На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов - РИА Новости, 25.09.2024

На востоке Украины объявили эвакуацию из еще 32 населенных пунктов

Принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики,... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:27

2024-09-25T16:27

2024-09-25T16:27

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Принудительная эвакуация детей с семьями объявлена из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики, сообщили в среду в украинском министерстве по вопросам реинтеграции. "Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковской и Донецкой (подконтрольной Киеву части ДНР – ред.) области объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства реинтеграции Украины. По информации ведомства, эвакуация объявлена еще из 29 населенных пунктов Харьковской области и трех на подконтрольной Киеву части ДНР. Накануне в Боровском поселковом совете сообщили, что объявлена обязательная эвакуация из 15 сел Харьковской области в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 25 мая сообщал, что из приграничных районов региона эвакуированы более 11 тысяч жителей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20240919/plennyy-1973545443.html

https://ria.ru/20240922/evakuatsiya-1974105542.html

харьковская область

донецкая народная республика

россия

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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия