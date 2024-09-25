Киев на 80% зависит от военной помощи Запада, заявили в Минобороны Украины
Министр обороны Умеров: Украина на 80 процентов зависит от военной помощи Запада
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украина на более чем 80% зависит от военной помощи западных партнеров, признал министр обороны страны Рустем Умеров.
"На сегодняшний день международная военная помощь является основой нашей помощи... Мы на 80+ % зависимы от наших партнеров. Мы работаем с Евросоюзом, НАТО, SAG-U (группа содействия безопасности Украины - ред.), EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США), с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией и десятком других стран в двустороннем формате в ежедневном режиме", - сказал Умеров в интервью украинскому изданию "Левый берег".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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