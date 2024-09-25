https://ria.ru/20240925/ukraina-1974527017.html

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 25.09.2024

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду несколько объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T07:30

2024-09-25T07:30

2024-09-25T07:30

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожская областная государственная администрация

вооруженные силы украины

киев

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на среду несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в регионе прозвучало более 395 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении нескольких объектов инфраструктуры, но при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240925/zavod-1974526032.html

запорожская область

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запорожская область, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, киев, россия