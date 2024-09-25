https://ria.ru/20240925/ukraina-1974524136.html
Эксперт назвал самую актуальную задачу в кризисе на Украине
Эксперт назвал самую актуальную задачу в кризисе на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
Эксперт назвал самую актуальную задачу в кризисе на Украине
Самая актуальная задача в украинском кризисе на данный момент заключается в создании условий для прекращения огня, так как существует риск эскалации, заявил РИА РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T06:01
2024-09-25T06:01
2024-09-25T06:01
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Самая актуальная задача в украинском кризисе на данный момент заключается в создании условий для прекращения огня, так как существует риск эскалации, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй. "В последние годы Китай играет все более важную роль в глобальном управлении. С момента начала украинского конфликта Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, был привержен делу защиты мира и стабильности во всем мире, твердо стоял на стороне мира и диалога, на правильной стороне истории и выступал за урегулирование международных споров посредством диалога и переговоров", - заявил Дин Цзяньвэй. Он указал, что Китай активно участвует в посредничестве и поддерживает все усилия, способствующие миру, его основная позиция заключается в том, чтобы посодействовать мирным переговорам, диалог и переговоры являются единственным возможным выходом. "Это в полной мере демонстрирует ответственность и позицию Китая как крупной державы, а также предоставляет новые идеи и возможности для политического урегулирования украинского кризиса", - отметил аналитик. "Всеобъемлющая эскалация украинского кризиса длится уже третий год, и есть риск дальнейшей эскалации конфликта. Международное сообщество повсеместно считает, что самое актуальное на данный момент - это смягчить ситуацию и накопить условия для прекращения огня и прекращения военных действий", - добавил он. Дин Цзяньвэй указал, что, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной крупной страной, Китай обладает опытом и возможностями содействовать мирному процессу в украинском кризисе. "Что касается украинского вопроса, Китай не будет сидеть сложа руки и наблюдать за конфликтом со стороны, но также не станет подливать масла в огонь конфликта или пользоваться возможностью, чтобы извлечь выгоду. Позиция Китая ясна и последовательна. Между миром и войной Китай выбирает мир, между диалогом и санкциями Китай выбирает диалог, между охлаждением ситуации и разжиганием огня Китай выбирает охлаждение", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что с момента всесторонней эскалации украинского кризиса Китай выступает за мир и делает все возможное для мирных переговоров. "Китай будет придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, продолжит играть свою уникальную роль в обеспечении глобального мира и стабильности, а также вносить китайскую мудрость и влияние в политическое урегулирование украинского кризиса", - добавил он.
https://ria.ru/20240925/vengriya-1974523263.html
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китай, украина, в мире, оон
Специальная военная операция на Украине, Китай, Украина, В мире, ООН
Эксперт назвал самую актуальную задачу в кризисе на Украине
Эксперт назвал самой актуальной задачей в кризисе на Украине прекращения огня
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Самая актуальная задача в украинском кризисе на данный момент заключается в создании условий для прекращения огня, так как существует риск эскалации, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй.
«
"В последние годы Китай играет все более важную роль в глобальном управлении. С момента начала украинского конфликта Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, был привержен делу защиты мира и стабильности во всем мире, твердо стоял на стороне мира и диалога, на правильной стороне истории и выступал за урегулирование международных споров посредством диалога и переговоров", - заявил Дин Цзяньвэй.
Он указал, что Китай активно участвует в посредничестве и поддерживает все усилия, способствующие миру, его основная позиция заключается в том, чтобы посодействовать мирным переговорам, диалог и переговоры являются единственным возможным выходом.
"Это в полной мере демонстрирует ответственность и позицию Китая как крупной державы, а также предоставляет новые идеи и возможности для политического урегулирования украинского кризиса", - отметил аналитик.
"Всеобъемлющая эскалация украинского кризиса длится уже третий год, и есть риск дальнейшей эскалации конфликта. Международное сообщество повсеместно считает, что самое актуальное на данный момент - это смягчить ситуацию и накопить условия для прекращения огня и прекращения военных действий", - добавил он.
Дин Цзяньвэй указал, что, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН
и ответственной крупной страной, Китай обладает опытом и возможностями содействовать мирному процессу в украинском кризисе.
"Что касается украинского вопроса, Китай не будет сидеть сложа руки и наблюдать за конфликтом со стороны, но также не станет подливать масла в огонь конфликта или пользоваться возможностью, чтобы извлечь выгоду. Позиция Китая ясна и последовательна. Между миром и войной Китай выбирает мир, между диалогом и санкциями Китай выбирает диалог, между охлаждением ситуации и разжиганием огня Китай выбирает охлаждение", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что с момента всесторонней эскалации украинского кризиса Китай выступает за мир и делает все возможное для мирных переговоров.
"Китай будет придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, продолжит играть свою уникальную роль в обеспечении глобального мира и стабильности, а также вносить китайскую мудрость и влияние в политическое урегулирование украинского кризиса", - добавил он.