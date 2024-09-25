https://ria.ru/20240925/ukraina-1974524136.html

Эксперт назвал самую актуальную задачу в кризисе на Украине

Эксперт назвал самую актуальную задачу в кризисе на Украине - РИА Новости, 25.09.2024

Эксперт назвал самую актуальную задачу в кризисе на Украине

Самая актуальная задача в украинском кризисе на данный момент заключается в создании условий для прекращения огня, так как существует риск эскалации, заявил РИА РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T06:01

2024-09-25T06:01

2024-09-25T06:01

специальная военная операция на украине

китай

украина

в мире

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Самая актуальная задача в украинском кризисе на данный момент заключается в создании условий для прекращения огня, так как существует риск эскалации, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй. "В последние годы Китай играет все более важную роль в глобальном управлении. С момента начала украинского конфликта Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, был привержен делу защиты мира и стабильности во всем мире, твердо стоял на стороне мира и диалога, на правильной стороне истории и выступал за урегулирование международных споров посредством диалога и переговоров", - заявил Дин Цзяньвэй. Он указал, что Китай активно участвует в посредничестве и поддерживает все усилия, способствующие миру, его основная позиция заключается в том, чтобы посодействовать мирным переговорам, диалог и переговоры являются единственным возможным выходом. "Это в полной мере демонстрирует ответственность и позицию Китая как крупной державы, а также предоставляет новые идеи и возможности для политического урегулирования украинского кризиса", - отметил аналитик. "Всеобъемлющая эскалация украинского кризиса длится уже третий год, и есть риск дальнейшей эскалации конфликта. Международное сообщество повсеместно считает, что самое актуальное на данный момент - это смягчить ситуацию и накопить условия для прекращения огня и прекращения военных действий", - добавил он. Дин Цзяньвэй указал, что, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной крупной страной, Китай обладает опытом и возможностями содействовать мирному процессу в украинском кризисе. "Что касается украинского вопроса, Китай не будет сидеть сложа руки и наблюдать за конфликтом со стороны, но также не станет подливать масла в огонь конфликта или пользоваться возможностью, чтобы извлечь выгоду. Позиция Китая ясна и последовательна. Между миром и войной Китай выбирает мир, между диалогом и санкциями Китай выбирает диалог, между охлаждением ситуации и разжиганием огня Китай выбирает охлаждение", - отметил он. Эксперт подчеркнул, что с момента всесторонней эскалации украинского кризиса Китай выступает за мир и делает все возможное для мирных переговоров. "Китай будет придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, продолжит играть свою уникальную роль в обеспечении глобального мира и стабильности, а также вносить китайскую мудрость и влияние в политическое урегулирование украинского кризиса", - добавил он.

https://ria.ru/20240925/vengriya-1974523263.html

https://ria.ru/20240925/erdogan-1974521921.html

https://ria.ru/20240925/siyyarto-1974519971.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, украина, в мире, оон