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План Ермака по Крыму рухнул: все испортил ближайший союзник - РИА Новости, 25.09.2024
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08:00 25.09.2024 (обновлено: 10:19 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974455679.html
План Ермака по Крыму рухнул: все испортил ближайший союзник
План Ермака по Крыму рухнул: все испортил ближайший союзник - РИА Новости, 25.09.2024
План Ермака по Крыму рухнул: все испортил ближайший союзник
Варшава и Киев за несколько дней пережили сразу несколько дипломатических скандалов разного масштаба. В частности, в Польше предложили международному сообществу РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T08:00
2024-09-25T10:19
украина
варшава
польша
владимир зеленский
радослав сикорский
владимир жарихин
евросоюз
нато
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Варшава и Киев за несколько дней пережили сразу несколько дипломатических скандалов разного масштаба. В частности, в Польше предложили международному сообществу организовать референдум по Крыму и сообщили, что не станут сбивать российские ракеты над Украиной. Что происходит между близкими союзниками — в материале РИА Новости.Если друг оказался вдруг...Министр иностранных дел Радослав Сикорский заверил Киев в поддержке, однако оговорился: есть определенные условия. Какие именно, не уточнил, но это и так более-менее ясно — после его недавней встречи с Зеленским.Как сообщает издание Onet, польская делегация была удивлена его стилем общения. В частности, он обвинил Варшаву в недостаточной помощи в вопросе евроинтеграции. Выразил претензии по поводу количества передаваемого оружия и нежелания сбивать российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве. Сикорский пытался объяснить, что Польша не может задействовать свою ПВО без разрешения НАТО, но не был услышан.Ну и конечно, Волынская резня. Зеленский сказал, что Варшава использует эту тему во внутренней политике. Сикорский настаивал, что Киев должен относиться к эксгумации захоронений 1943-44 годов как к христианскому жесту. Тоже не помогло.Тогда он напомнил, что Польша очень помогает Украине вступить в Евросоюз. И посоветовал собеседнику "урегулировать исторические вопросы" сейчас, а не когда речь пойдет о реальной интеграции. Иначе Киеву придется заплатить большую цену за нерасторопность. На данном этапе Варшава требует эксгумации тел жертв Волынской резни, чтобы затем их родственники смогли получить денежную компенсацию за зверства украинских нацистов."Атмосфера в какой-то момент была настолько плохой, что можно было даже говорить о скандале", — отмечают в Onet. При этом украинские чиновники пытались убедить приехавших журналистов, что во всем виновата Варшава. Польские власти просили Onet вообще не публиковать материал, чтобы не осложнять двусторонние отношения.В свою очередь, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул: Польша поддерживает Украину настолько, "насколько это возможно", но между Варшавой и Киевом "не все идеально из-за нерешенных исторических вопросов". А без этого вступление в ЕС невозможно.Сложный разговорДругой скандал: на форуме "Ялтинская европейская стратегия" Сикорский предложил подумать о плебисците в Крыму."Мы могли бы передать полуостров под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее. &lt;...&gt; И мы могли бы отложить это на 20 лет", — сказал он.В Киеве пришли в ярость. "Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это", — немедленно отреагировал глава офиса президента Андрей Ермак. "Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. &lt;…&gt; Крым — это центр тяжести европейской архитектуры безопасности", — заявили в МИД.Также Сикорский в интервью одному из украинских СМИ признался, что поляки не в состоянии передать еще больше оружия, поскольку у самих ничего не осталось. При этом оправдывался: "Мы предоставляем ВСУ уже 45-й пакет, каждый почти на 100 миллионов евро. Общая помощь — четыре миллиарда".И защищать воздушное пространство Украины Польша не может — для этого нужно разрешение НАТО. А вот к парикмахеру-украинцу, стригущему его в Варшаве, у министра есть вопрос: "Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?"Историческая связьЭксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов напомнил РИА Новости, что Варшава считается чуть ли не главным союзником Киева и главным адвокатом в ЕС. Однако на самом деле поляки на протяжении всей своей истории претендовали как на территории Украины, так и на ее нарративы."Они воспринимают киевский режим не как младшего союзника или хотя бы партнера, а как второсортное образование. Причем для этого у них есть основания: Варшава состоит в ЕС и НАТО, экономика больше и так далее. Та же Волынь — это лишь повод продемонстрировать, кто тут главный", — рассуждает политолог.Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал отношения между Польшей и Украиной "ревностными". По его словам, Варшава долгие годы претендовала на роль проводника воли США в Европе, но сейчас Вашингтон больше заинтересован в Киеве."Вот они и ревнуют, так как хотят быть "любимой женой". Но серьезные столкновения внутри этого гарема маловероятны. Скорее обе стороны ждут, когда к ним снизойдет хозяин. Начальник в любой момент может приказать им, и они перестанут ссориться", — уверен он.В 2022-м Польша просчиталась как минимум в двух вещах, добавляет эксперт. Во-первых, думали, что СВО не затянется на несколько лет. Во-вторых, надеялись, что Вашингтон будет управлять Киевом через них, а не самостоятельно.
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html
https://ria.ru/20240817/ukraina-1966633880.html
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варшава
польша
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украина, варшава, польша, владимир зеленский, радослав сикорский, владимир жарихин, евросоюз, нато
Украина, Варшава, Польша, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский, Владимир Жарихин, Евросоюз, НАТО
План Ермака по Крыму рухнул: все испортил ближайший союзник

Политолог Жарихин: Украина и Польша ждут, когда США решат, кто из них главный

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава Офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Варшава и Киев за несколько дней пережили сразу несколько дипломатических скандалов разного масштаба. В частности, в Польше предложили международному сообществу организовать референдум по Крыму и сообщили, что не станут сбивать российские ракеты над Украиной. Что происходит между близкими союзниками — в материале РИА Новости.

Если друг оказался вдруг...

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заверил Киев в поддержке, однако оговорился: есть определенные условия. Какие именно, не уточнил, но это и так более-менее ясно — после его недавней встречи с Зеленским.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Как сообщает издание Onet, польская делегация была удивлена его стилем общения. В частности, он обвинил Варшаву в недостаточной помощи в вопросе евроинтеграции. Выразил претензии по поводу количества передаваемого оружия и нежелания сбивать российские ракеты и дроны в украинском воздушном пространстве. Сикорский пытался объяснить, что Польша не может задействовать свою ПВО без разрешения НАТО, но не был услышан.
Ну и конечно, Волынская резня. Зеленский сказал, что Варшава использует эту тему во внутренней политике. Сикорский настаивал, что Киев должен относиться к эксгумации захоронений 1943-44 годов как к христианскому жесту. Тоже не помогло.
Тогда он напомнил, что Польша очень помогает Украине вступить в Евросоюз. И посоветовал собеседнику "урегулировать исторические вопросы" сейчас, а не когда речь пойдет о реальной интеграции. Иначе Киеву придется заплатить большую цену за нерасторопность. На данном этапе Варшава требует эксгумации тел жертв Волынской резни, чтобы затем их родственники смогли получить денежную компенсацию за зверства украинских нацистов.
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
"Атмосфера в какой-то момент была настолько плохой, что можно было даже говорить о скандале", — отмечают в Onet. При этом украинские чиновники пытались убедить приехавших журналистов, что во всем виновата Варшава. Польские власти просили Onet вообще не публиковать материал, чтобы не осложнять двусторонние отношения.
В свою очередь, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул: Польша поддерживает Украину настолько, "насколько это возможно", но между Варшавой и Киевом "не все идеально из-за нерешенных исторических вопросов". А без этого вступление в ЕС невозможно.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Такого никто не ждал. Украина начала разваливать Евросоюз
1 августа, 08:00

Сложный разговор

Другой скандал: на форуме "Ялтинская европейская стратегия" Сикорский предложил подумать о плебисците в Крыму.
"Мы могли бы передать полуостров под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто является законными жителями, и так далее. <...> И мы могли бы отложить это на 20 лет", — сказал он.
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве
 Владимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве
В Киеве пришли в ярость. "Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это", — немедленно отреагировал глава офиса президента Андрей Ермак. "Территориальная целостность Украины никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов. <…> Крым — это центр тяжести европейской архитектуры безопасности", — заявили в МИД.
Также Сикорский в интервью одному из украинских СМИ признался, что поляки не в состоянии передать еще больше оружия, поскольку у самих ничего не осталось. При этом оправдывался: "Мы предоставляем ВСУ уже 45-й пакет, каждый почти на 100 миллионов евро. Общая помощь — четыре миллиарда".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе
Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе
И защищать воздушное пространство Украины Польша не может — для этого нужно разрешение НАТО. А вот к парикмахеру-украинцу, стригущему его в Варшаве, у министра есть вопрос: "Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?"
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
"Теперь все стало ясно". В Евросоюзе раскрыли "пьяный" секрет Зеленского
17 августа, 08:00

Историческая связь

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов напомнил РИА Новости, что Варшава считается чуть ли не главным союзником Киева и главным адвокатом в ЕС. Однако на самом деле поляки на протяжении всей своей истории претендовали как на территории Украины, так и на ее нарративы.
"Они воспринимают киевский режим не как младшего союзника или хотя бы партнера, а как второсортное образование. Причем для этого у них есть основания: Варшава состоит в ЕС и НАТО, экономика больше и так далее. Та же Волынь — это лишь повод продемонстрировать, кто тут главный", — рассуждает политолог.
© РИА НовостиМарш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине
Марш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости
Марш против вовлечения Польши в боевые действия на Украине
Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал отношения между Польшей и Украиной "ревностными". По его словам, Варшава долгие годы претендовала на роль проводника воли США в Европе, но сейчас Вашингтон больше заинтересован в Киеве.
"Вот они и ревнуют, так как хотят быть "любимой женой". Но серьезные столкновения внутри этого гарема маловероятны. Скорее обе стороны ждут, когда к ним снизойдет хозяин. Начальник в любой момент может приказать им, и они перестанут ссориться", — уверен он.
В 2022-м Польша просчиталась как минимум в двух вещах, добавляет эксперт. Во-первых, думали, что СВО не затянется на несколько лет. Во-вторых, надеялись, что Вашингтон будет управлять Киевом через них, а не самостоятельно.
 
УкраинаВаршаваПольшаВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийВладимир ЖарихинЕвросоюзНАТО
 
 
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