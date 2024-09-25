https://ria.ru/20240925/ugledar-1974569758.html

Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара

Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара - РИА Новости, 25.09.2024

Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара

В Кремле видят положительную динамику в ситуации вокруг Угледара, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:01

2024-09-25T12:01

2024-09-25T12:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

угледар

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Кремле видят положительную динамику в ситуации вокруг Угледара, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, наблюдаем. Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, наблюдают ли в Кремле за происходящими в Угледаре событиями.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая.

https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html

донецкая народная республика

угледар

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, угледар, безопасность, дмитрий песков