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Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара - РИА Новости, 25.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 25.09.2024 (обновлено: 12:11 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/ugledar-1974569758.html
Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара
Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара - РИА Новости, 25.09.2024
Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара
В Кремле видят положительную динамику в ситуации вокруг Угледара, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:01
2024-09-25T12:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
угледар
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Кремле видят положительную динамику в ситуации вокруг Угледара, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, наблюдаем. Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, наблюдают ли в Кремле за происходящими в Угледаре событиями.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая.
https://ria.ru/20240925/kitaj-1974554026.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, угледар, безопасность, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Угледар, Безопасность, Дмитрий Песков
Песков рассказал о ситуации вокруг Угледара

Песков заявил о положительной динамики в ситуации с Угледаром

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. В Кремле видят положительную динамику в ситуации вокруг Угледара, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно, наблюдаем. Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, наблюдают ли в Кремле за происходящими в Угледаре событиями.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ пытаются выводить из Угледара, оказавшегося в "клещах" российских войск, свои ударные группы, ротация подразделений противника фактически невозможна. По его словам, ситуация в Угледаре для 72-й бригады ВСУ складывается критическая.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУгледарБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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